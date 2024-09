L’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME) mise sur le collectif et s’apprête à lancer une campagne de recrutement pour davantage peser dans les débats liés à la rénovation énergétique. Ces actions font partie d’une stratégie initiée il y a plus d’un an, renouvelée fin mai au sortir de l’Assemblée Générale Extraordinaire..

« Ensemble déplaçons les montagnes ». Telle est la volonté affichée par l’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME) au sortir de son Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu fin mai, à Beaune. Pour parvenir à déplacer ces montagnes, les travaux ont commencé il y a près d’un an.

À l’époque, l’union représentative de la filière des portes et des fenêtres avait entamé un rapprochement avec des décideurs publics, dans le but de débattre autour de la rénovation énergétique et renforcer sa représentativité dans le secteur.

Recruter et ouvrir les adhésions à de nouvelles professions

Pour peser encore plus dans les échanges, l’UFME mise également sur le recrutement. Comptant déjà 172 adhérents, en augmentation constante, elle s’apprête en effet à lancer une campagne massive de recrutement. Une campagne sur les réseaux sociaux va être déployée dans ce sens.

Toujours dans un souci de croissance, l’UFME a annoncé sa volonté d’ouvrir son adhésion à de nouvelles professions associées, telles que les fabricants de carrelés. La diversification des métiers représentés permettra également à l’UFME de se mobiliser encore plus largement pour une gestion commune de la convention collective Menuiserie.

« L’expertise de l’UFME et la visibilité de ses actions nous permettent aujourd’hui d’accueillir de nouveaux professionnels. Il est utile et nécessaire de faire poids pour mieux affronter les transformations rapides que vit notre société. Nous sommes reconnus au-delà de nos frontières et nous nous imposons comme l’interlocuteur de notre filière. Dans nos métiers du bâtiment, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont considérables, et plus nous serons nombreux, plus nous aurons la possibilité de porter une voix commune et de chance d’être entendus », explique Bruno Cadudal, président de l’UFME.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock