Nouveau coffrage en béton fibré Schöck Signo® : qualité, durabilité et esthétique au cœur de la préfabrication

Schöck innove encore dans les éléments de coffrage perdu avec Schöck Signo®, une gamme de produits s’adaptant idéalement aux lignes de production de la préfabrication, tout en conservant une application sur chantier approuvée.

Grâce à une nouvelle formulation et à un tout nouveau process de fabrication, Schöck Signo s’impose ainsi comme l’offre de coffrage la plus large du marché.

Une combinaison inédite de bétons confère aux éléments de cette gamme une surface extérieure exceptionnellement lisse, sans bulles ni aspérités, pour un aspect impeccable. Cet atout esthétique se double de celui d’être hydrophobe, totalement étanche en raison de pores capillaires infinitésimaux, permettant d’atteindre une durabilité optimale, sans risques de détérioration dans le temps liés à l’humidité et garantissant l’enrobage nécessaire des aciers.

Le procédé de fabrication intègre deux phases : la première relève du moulage de la face extérieure du Signo, puis dans la continuité d’une seule et même coulée, la seconde consiste en un procédé d’extrusion qui octroie, au béton fibré hautement compacté des faces intérieures, une rugosité et des tenons favorisant l’adhérence au béton frais.



Dédié à la réalisation d’éléments de construction en béton apparent comme les rives de prédalles, balcons, bandeaux, murs ou encore coffrages de poutre de rives, Schöck Signo bénéficie d’un parement irréprochable qui séduira architectes, préfabricants et entreprises de construction.

De nombreux avantages

En béton fibré extrudé type C40/50, Schöck Signo présente l’avantage d’une surface remarquablement lisse côté extérieur, gage d’une finition de haute qualité, et rugueuse à l’intérieur, ainsi que des tenons, pour une adhérence optimale au béton frais.



Livrés prêts au montage, dans une longueur maximale de 2.70 ML, il suffit de couper ces éléments de coffrage pour obtenir la dimension et l’angle souhaités, puis de les assembler en toute simplicité et en un temps record grâce aux clips de jonction droits et d’angles pour un alignement parfait. Les tenons dont ils sont pourvus côté intérieur créent alors une liaison mécanique linéique avec le béton frais.



Efficace, rapide et sécure, cette solution clé en main, ne générant de facto aucun déchet sur chantier, s’érige comme alliée des professionnels en quête de méthodes de construction rationnelles, de délais de réalisation courts et d’optimisation de rentabilité, avec un résultat esthétique répondant pertinemment aux attentes des différents acteurs du bâtiment.



Notons encore que Schöck Signo peut être conçu sur mesure en fonction des besoins et des projets, avec un choix de hauteurs allant de 7 à 60 cm.



Qu’il s’agisse d’ouvertures de portes, de fenêtres, d’escaliers, de paliers ou de balcons, Schöck Signo apporte à chacune de ces configurations une solution idéale en créant un cadre parfait.



Trois modèles pour de multiples applications :

Schöck Signo type U-0 : Coffrage pour rives de dalles, prédalles et poutres

Le coffrage Signo type U-0 s’utilise pour les rives de dalles, prédalles et poutres. Doté d’un chanfrein identique à celui d’une règle à coffrer, il assure une finition irréprochable.

Schöck Signo type U-1 : Coffrage pour réalisation de rives de balcon

Signo type U-1, également avec profil chanfreiné, dispose d’une languette d’étanchéité particulièrement efficace permettant d’obtenir une goutte d’eau parfaite et réglementaire en retirant le joint après coulage.

Il se positionne facilement sur la table à coffrer pour réaliser les rives de balcons.

Schöck Signo type U-2 : Coffrage pour double murs et murs sandwich

Signo type U-2 est, quant à lui, muni de deux languettes d’étanchéité, pour traiter les côtés latéraux des prémurs, évitant tout passage de la laitance du béton.

