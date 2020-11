Construction d’une villa contemporaine avec vue imprenable, aménagement d’un bar lounge sur le rooftop d’un hôtel de standing, extension d’un restaurant pour profiter d’un jardin intimiste été comme hiver…

Lorsqu’ils imaginent leur projet résidentiel ou tertiaire, les architectes et maîtres d’ouvrage aspirent tous à des ouvertures majestueuses, cristallines et légères qui effacent la frontière entre intérieur et extérieur.

Cette symbiose avec les paysages est l’un des atouts majeurs de la nouvelle baie coulissante panoramique ARTLINE XL, écho à la promesse de la marque, « Vivre en TECHNAL, Vivre en HARMONIE ». Ses dimensions monumentales multiplient les possibilités architecturales. Elles peuvent atteindre 4,5 m de hauteur avec renfort (3,5 m sans renfort) pour créer un mur de verre transparent, par exemple, dans une pièce aux beaux volumes et haute sous plafond. Côté largeur, ARTLINE XL est disponible en 2 à 6 vantaux (2 et 3 rails) et avec des reprises de poids pouvant atteindre 1 200 kg par vantail en version motorisée. Elle offre aux occupants un panorama d’exception.



La communion dedans/dehors est renforcée par les lignes minimalistes d’ARTLINE XL. L’aluminium disparaît au profit de la lumière naturelle : profilés latéraux dissimulés dans les dormants, montants centraux fins de 26 ou 38 mm, vitrages qui se déploient du sol au plafond, angle rentrant et sortant sans poteau, galandage…

La baie coulissante panoramique ARTLINE XL est fabriquée en aluminium Hydro CIRCAL 75R. Composé d’au moins 75 % de matières recyclées post-consommation, soit 2,3 kg de CO2e/kg d’aluminium, ce matériau bas carbone contribue à la réduction de l’impact énergétique global des bâtis.

Conception soignée

La baie panoramique ARTLINE XL se distingue par ses détails soignés. Son système de fermeture et sa poignée sur l’ouvrant discrets lui confèrent son style épuré. La motorisation, disponible sur les vantaux d’un poids supérieur à 350 kg, est dissimulée dans le dormant. Grâce à un système de roulements à billes dans le rail bas, les chariots sont fixes et les ouvrants glissent pour optimiser le confort de manipulation.



Une version de seuil avec un chariot intégré dans le dormant, complète l’offre dans les applications 2 et 3 rails. Cette configuration « ouvrant caché » maximise la transparence de haut en bas des vantaux. La limite entre intérieur et extérieur disparaît en position fermée comme ouverte.

Pour garantir une continuité et une totale planéité entre dedans et dehors, une version « seuil affleurant » est disponible dans les applications standards en 2 et 3 rails. Elle renforce l’esthétique minimaliste de la baie ARTLINE XL. Les talons qui se coincent ou les poussières qui s’installent dans les rainures sont également de lointains souvenirs.

Bien-être en toute circonstance

Soleil au zénith, pluie automnale ou premières neiges…, ARTLINE XL est pensée pour garantir le confort des occupants, quelle que soit la saison. Performante, elle atteint un coefficient thermique Uw de 0,91 W/m².K (2 vantaux - H. 3 x L. 2,8 m - Ug = 0,5). Elle a également été testée AEV (A3, E750, VC3).



Afin de protéger efficacement les occupants, la baie ARTLINE XL est certifiée CR2 en deux vantaux. Elle garantit un retard à l’effraction de minimum 3 minutes, un temps suffisant pour dissuader les cambrioleurs. Qu’ils dorment tranquillement à l’étage, soient partis au travail ou en week-end, les occupants sont en sécurité.

Crédit photo : TECHNAL

Photographe : Adrià GOULA

Agence d'architecture : Daniel Isern