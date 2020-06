Fin 2019, KNAUF ARMSTRONG lançait SANIGUARD, une nouvelle dalle conjuguant haute absorption acoustique (0,95 αw) et hygiène optimale pour les environnements avec un risque moyen d’infection. Poursuivant l’enrichissement de son offre « Santé », le spécialiste, expert dans ce domaine depuis près de 20 ans, dévoile aujourd’hui son nouveau plafond BIOGUARD ACOUSTIC OP.

Cette solution anti-microbienne est adaptée aux espaces de soins exigeants où le risque d’infection est sévère, tels que les unités grands brûlés, les salles de greffes, les chambres stériles, les services de neurochirurgie, de néonatalogie et de soins intensifs pédiatriques, les salles d'accouchements…



Elle permet à KNAUF ARMSTRONG de proposer désormais une offre de plafonds complète couvrant tous les risques* liés à la sécurité sanitaire, en conformité avec la norme NF S90-351:2013. Répondant aux différents enjeux des établissements publics et privés en termes d’hygiène, de biocontamination et de confort, elle se compose de cinq solutions : BIOGUARD ACOUSTIC OP, SANIGUARD, BIOGUARD ACOUSTIC, BIOGUARD PLAIN et METAL BIOGUARD PLAIN.

BIOGUARD ACOUSTIC OP : l'alliance de quatre atouts majeurs

Une résistance à huit bactéries** dont le SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méticilline) selon la classe de propreté microbiologique M1 répondant aux critères de la zone 4 comme définis par la norme NF S 90-351:2013.

Une absorption acoustique maximale de Classe A (0,95 αw). Les patients fragiles bénéficient d'un milieu calme et serein pour leur convalescence et leurs familles peuvent échanger avec le personnel soignant en toute confidentialité.

Une haute nettoyabilité selon des méthodes rigoureuses, dont la vapeur sèche et un chiffon humide avec détergents.

Une certification ISO 3, soit une faible concentration des particules émises par le plafond afin de participer à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

BIOGUARD ACOUSTIC OP se décline en trois types de détails de bords : Board pour un effet monolithique (600 x 600 mm et 1200 x 600 mm), Tegular avec une ossature apparente de 24 mm et Microlook 90 pour un léger décaissé esthétique (600 x 600 mm). Son voile de verre lisse et blanc réfléchit la lumière naturelle (87 %), contribuant au confort des patients et des équipes.



* Sauf les salles d’opérations.

** Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Acinobacter baumanii et Pneumocoque (streptococcus pneumoniae).

Une offre « santé » complète

Testés dans des laboratoires indépendants, les plafonds de l’offre « Santé » sont tous conformes à la norme NF S90-351:2013 :

contrôle des particules de l’air intérieur de classe « ISO 5 » minimum. Leurs faibles émissions de COV permettent d’obtenir la Classe A+ et d’être en accord avec les certifications les plus exigeantes LEEDR v4, BREEAM, AgBB, Blue Angel,

cinétique de décontamination des particules « CP5 », soit moins de 5 minutes pour atteindre 90 % de dépollution d'une pièce,

classe de propreté microbiologique M1 qui garantit une résistance à la prolifération des bactéries.

DALLE SANIGUARD

Elle convient particulièrement aux espaces requérant de la quiétude et avec un risque moyen d’infection : salles de réveil ou de rééducation, services pédiatrie, EHPAD, maisons de retraite… Son atténuation acoustique optimale de 25 dB (classe A) renforce la confidentialité des conversations entre deux salles voisines par exemple. Un gage de bien-être pour les patients qui peuvent se reposer sans être importunés par des bruits de fond ou échanger avec les équipes médicales en toute discrétion. Elle évite la prolifération de 5 bactéries (Staphylocoque doré, Candida albicans, Aspergille noir, Klebsiella, E. col et pneumoniae) selon la classe de propreté microbiologique M1.

Recouverte d’une finition laminée lisse et blanche, SANIGUARD se nettoie aisément à l’aide d’une éponge ou d’un tissu sec selon la persistance de la tâche. Elle se décline en trois détails de bords (Board 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm ; Tegular 600 x 600 mm et Microlook 90 600 x 600 mm) afin de répondre à toutes les esthétiques des prescripteurs.

GAMME ANTI-MICROBIENNE BIOGUARD

En complément du nouveau plafond BIOGUARD ACOUSTIC OP, KNAUF ARMSTRONG propose trois autres solutions dans la gamme antimicrobienne BIOGUARD. Ces plafonds sont conçus pour empêcher la prolifération des bactéries, moisissures et levures. Leur surface extra-lisse limite l'accumulation des poussières et micro-organismes. Possédant des propriétés hydrofuges optimales, ils garantissent un nettoyage fréquent avec un désinfectant dilué contenant des agents actifs tels que l'ammonium quaternaire, le peroxyde d'hydrogène ou encore le chlore.

BIOGUARD ACOUSTIC

Cette solution a été testée contre 7 bactéries. Elle combine lavabilité, résistance aux désinfectants et absorption sonore atteignant 0,60 αw. Elle est certifiée ISO 4 (avec ossature Celan Room 24), gage d’une faible densité de particules dans l’air intérieur. Autant de performances qui assurent une mise en oeuvre dans des univers présentant un risque moyen et grave d’infection : laboratoires, salles d’imagerie et d’obstétriques, zones petites chirurgie… Elle est disponible en Board 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm, Tegular et Microlook 600 x 600 mm.

BIOGUARD PLAIN

Les environnements à risque d’infection moyen où le silence total n’est pas requis (0,20 αw) peuvent s’équiper du plafond BIOGUARD PLAIN : salles de stérilisation centrales, pharmacies, zones de maternité, espaces de circulation… Imperméable à l’eau, il résiste aux agents chimiques, et se lave avec une éponge ou un chiffon sec. Il est certifié ISO 4 (avec ossature Prelude 24), participant à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Pour une harmonie avec les autres solutions BIOGUARD, il est proposé en Board 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm, Tegular et Microlook 600 x 600 mm.

METAL BIOGUARD PLAIN

Associée à l'ossature Clean Room, cette dalle atteint la performance ISO 1 Salle blanche, le meilleur résultat en termes de concentration de particules émises par le plafond d'une pièce. Sa finition en métal garantit un nettoyage aisé à l’eau haute pression et une protection optimale face à l’utilisation des désinfectants. Autant d’atouts qui permettent de la préconiser dans les univers à haut risque d’infection tels les laboratoires, les zones de greffe, les unités de grands brûlés… Elle possède une atténuation sonore de 44 dB et s’installe sur un système d’ossature Lay-In dans les détails de bords Board et Tegular (2, 8, 11 et 16 mm d’épaisseur).

