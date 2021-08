Nouveau rapport sur le contrôle d’accès sans fil : Essor du contrôle d’accès mobile et tendances technologiques à surveiller

Une nouvelle étude, menée fin 2020 par IFSEC Global, ASSA ABLOY Opening Solutions et les analystes Omdia, révèle les nouvelles tendances du marché du contrôle d'accès sans fil. Des écouteurs aux aspirateurs, la décennie 2020 est définitivement celle du fonctionnement sans fil. Dans le cas du contrôle d’accès électronique, les solutions sans fil apportent un retour sur investissement plus rapide et une plus grande flexibilité pour les gestionnaires.

Ce nouveau rapport de marché révèle que le contrôle d'accès via des appareils mobiles est en plein essor, tandis que les systèmes intégrés et le cloud sont des tendances fortes. Il met également en lumière les préoccupations croissantes des professionnels européens de la sécurité en matière d'impact écologique.



" Toute personne impliquée dans l’acquisition ou la vente de contrôle d’accès (fabricants de logiciel de contrôle d’accès, intégrateurs, installateurs ou utilisateurs finaux), trouvera un grand intérêt aux nouvelles données et analyses de ce rapport ”, déclare Russell Wagstaff, Directeur développement des solutions électroniques chez ASSA ABLOY.

La transition vers les identifiants mobiles s’accélère

Les équipements sans fil ne cessent d’évoluer. Les avancées technologiques comme le Bluetooth à basse consommation (BLE) et le Wi-Fi 6 ont favorisé l’utilisation des smartphones et clés virtuelles dans les systèmes de contrôle d’accès électronique. Les données de cette nouvelle étude de marché font ressortir qu'en 2020, près de la moitié (47 %) des professionnels de la sécurité interrogés ont déclaré que le contrôle d'accès mobile était plus flexible que les identifiants physiques, et 36 % que les identifiants mobiles facilitent la mise à jour des droits d’accès des employés à tout moment.



Le rapport souligne également l’augmentation en une année du nombre de téléchargements d’identifiants de plus de 220 % entre 2018 et 2019, passant de 4 à 9,3 millions de téléchargements.



« Nos produits phares de serrures sans fil sont compatibles avec les technologies d’identification mobile, entre autres via BLE (Bluetooth basse consommation) ou NFC, et cela sans devoir changer les équipements, car ces derniers intègrent déjà des lecteurs RFID », ajoute Russell Wagstaff, Directeur développement des solutions électroniques chez ASSA ABLOY

Le rôle essentiel de l’intégration système

L'évolution vers un monde « sans fil » est une conséquence de la demande croissante de bâtiments à intégrer plusieurs fonctions à la fois, les rendant plus intelligents et plus connectés que jamais. L’intégration système est une composante essentielle de cette transition, car elle a pour objectif final de simplifier le travail de toutes les parties prenantes.



Les avantages d'une telle approche semblent évidents pour les utilisateurs finaux. Lorsqu'on leur demande quelles technologies tierces, outre le contrôle d'accès, ils préféreraient administrer à partir d'un environnement unique, les dispositifs de sécurité arrivent en première position. Parmi les répondants, 86 % ont choisi la vidéosurveillance, 60 % les alarmes, 60 % les solutions d’ouverture de portes et 49 % la gestion des visiteurs.



Dans le cas de l’accès mobile, les entreprises et leurs employés s’habituent à utiliser leur identifiant mobile pour accéder à leur environnement de travail, payer, et pour bien d’autres applications. ABLOY

Le développement du contrôle d’accès dans le cloud

Le développement du contrôle d’accès en tant que service implique la gestion du système de contrôle d’accès par l’intermédiaire d'une application logicielle développée par un fournisseur externe qui peut être ou non le fournisseur du système.



Le rapport révèle que plus d’un tiers des utilisateurs finaux gèrent désormais le contrôle d’accès dans le cloud (35 %), et parmi eux, près d’un tiers utilisent un hébergement tiers - Software as a Service (SaaS) ou Access Control as a Service (ACaaS). Ces chiffres correspondent aux prévisions de Gartner en 2018.



Néanmoins, l’utilisation des identifiants mobiles soulève encore quelques inquiétudes en matière de cybersécurité, que Russell Wagstaff réfute :

" Les identifiants mobiles apportent des couches de sécurité supplémentaires. La première réside évidemment dans la cybersécurité offerte à la fois par le fabricant de l'appareil et par le réseau mobile. Vient ensuite l’identifiant en lui-même qui est logé dans un élément sécurisé de l'appareil. Les identifiants Seos, par exemple, disposent d’un chiffrement avancé et garantissent la protection des données personnelles ".

En route vers un avenir plus durable

Les données du rapport soulignent l’importance de la durabilité dans les décisions d'achat du secteur de la sécurité. Seul 1 répondant au sondage sur 10 a suggéré que de telles préoccupations n'auraient aucun impact sur leurs choix technologiques au cours des cinq prochaines années. Plus d'un tiers déclarent que la durabilité aura un impact sur leur planification de mise en service "dans une large mesure".



L'enquête révèle également les domaines clés où le contrôle d'accès participe à la durabilité : la technologie sans fil et l'efficacité énergétique. Plus de la moitié des personnes interrogées ont placé l'installation et le fonctionnement sans fil en tête de liste des façons dont le contrôle d'accès peut contribuer aux objectifs de développement durable d'une organisation.



En outre, un système d'accès mobile n’a pas besoin de cartes ou d'encre pour générer un nouvel identifiant, ce qui contribue à un avenir plus durable.