Contrôle d'accès : le suisse Dormakaba rachète le français Fermatic

Le groupe Dormakaba, spécialisé dans les solutions de contrôle d'accès, a annoncé vendredi l'acquisition de l'entreprise française Fermatic, qui fabrique notamment des portes et portails de garage automatiques, et des interphones. Avec ce rachat, Dormakaba ambitionne de renforcer et accroître son activité en France.

Vendredi 5 novembre, le groupe suisse Dormakaba annonçait le rachat du français Fermatic, pour un montant resté confidentiel.

Le groupe Dormakaba emploie plus de 15 000 personnes à travers 130 pays, pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs suisses à fin juin 2021. Il s'agit d'un concurrent du groupe suédois Assa Abloy, qui figure également parmi le top 3 des leaders mondiaux du contrôle d'accès.

En février dernier, le groupe annonçait notamment, dans le contexte épidémique, le lancement d'« Entrivo Occupancy Insights », une solution permettant aux visiteurs de savoir s'ils peuvent entrer ou non dans un espace grâce à un voyant vert ou rouge se déclenchant en fonction de la jauge fixée, mais également d'avertir le gestionnaire du taux d'occupation.

Renforcer et accroître son activité en France

En France, le groupe compte déjà 330 salariés, répartis entre le siège social à Créteil (94), un site au Mesnil-Saint-Denis (78), et l'unité de production située à Fougères (35), en Bretagne.

Avec l'acquisition de l'entreprise française Fermatic, Domarkaba ambitionne désormais de développer encore davantage son activité en France.

Fermatic, l'entreprise qu'il acquiert, est basée à Guitrancourt, dans les Yvelines (78), mais également implantée en Normandie et à Nantes. Elle compte 190 salariés, et réalise un chiffre d'affaires de plus de 28 millions d'euros.

« L'acquisition de Fermatic et de son portefeuille très complémentaire va renforcer notre activité Services en France. En plus d'une présence étendue sur le marché en région parisienne, en Normandie et à Nantes, l'union des forces offre diverses opportunités de ventes croisées pour nos activités Entrance System et contrôle d'accès & gestion des temps », explique Sabrina Soussan, PDG de Dormakaba.

« Fermatic a la même ambition, la même vision et les mêmes valeurs que dormakaba, il m'a donc semblé logique d'unir notre expérience et notre expertise pour aller de l'avant. Cette étape permettra à nos clients de bénéficier d'une offre plus complète, et aux équipes de Fermatic d'avoir une nouvelle perspective de croissance », a de son côté réagi Laurent Dehan, co-propriétaire et directeur général de Fermatic.

Claire Lemonnier