Nouvelle organisation produits chez Assa Abloy Opening Solutions

Sous la houlette de son nouveau directeur général Jean-Marc Cither, Assa Abloy Opening Solutions revoit son offre produits. Celle-ci est maintenant organisée par segment de marché et canal de vente, afin de renforcer sa présence dans l’Hexagone.

Depuis mai 2023, Jean-Marc Cither est le nouveau directeur général d’Assa Abloy Opening Solutions en France. Âgé de 56 ans, il compte près de 30 ans d’expérience au sein du groupe scandinave et maîtrise ses différentes marques (JPM, Abloy, Vachette, Stremler, Assa Abloy Glass et Yale).

Il incarne un « changement stratégique » pour le fabricant de systèmes de sécurité pour le bâtiment, qui a annoncé début juin son organisation produits.

Une offre produits organisée par segment

Assa Abloy Opening Solutions mise maintenant sur une organisation par segment de marché et par canal de vente. Dans le détail, les équipes du groupe se divisent en deux groupes : les solutions mécaniques pour le résidentiel connecté et les solutions électromécaniques et de contrôle d’accès. L’idée : établir une logique d’offre multimarques et multiproduits.

En exploitant les synergies entre ses activités mécaniques et électroniques, le fabricant veut s’ouvrir au co-développement de produits « notamment avec des clients industriels de la porte et de la fenêtre, pour faire émerger de nouvelles solutions adaptées aux changements d’usages et aux besoins réels du marché », lit-on dans un communiqué.

« Nous voulons accélérer nos prises de positions, avec nos solutions d’accès digitales sur le secteur tertiaire ou, sur le résidentiel, avec nos solutions dédiées à la maison intelligente. Nous avons de formidables atouts pour nous imposer sur ces marchés en pleine expansion avec une large offre de produits à notre disposition, qui nous permet de proposer des solutions complètes, clé en main. Aujourd’hui, nous réalisons 60 % de notre chiffre d’affaires sur le résidentiel mais l’enjeu est aujourd’hui sur le non-résidentiel pour continuer de croître », souligne Jean-Marc Cither.

À la conquête du e-commerce

Avec cette réorganisation, Assa Abloy Opening Solutions tend à renforcer sa présence chez des distributeurs historiques, tout en se dirigeant vers de nouveaux canaux, tels que le e-commerce.

Au pôle Produits mécaniques et résidentiel connecté, on retrouve donc quatre directions avec chacune un canal de vente : fabricant d'équipement d'origine (OEM), DIY, distribution professionnelle et e-commerce. En parallèle, une direction Projets sera centrée sur la prescription pour les marchés non-résidentiel et multi-résidentiel. « Les donneurs d’ordre seront approchés en direct et cela permettra de générer de la demande auprès des réseaux de distribution d’Assa Abloy, avec un objectif affiché de préempter de nouveaux contrats », développe le groupe.

Côté électromécanique et contrôle d’accès, une équipe prend en charge les maîtres d’oeuvre et la distribution spécialisée. Une deuxième s’orientera vers les maîtres d’ouvrage des segments prioritaires.

Une meilleure couverture hexagonale

La R&D et le marketing d’Assa Abloy Opening Solutions, réunis sous la bannière Business Développement, devront s’assurer d’« une plus grande adéquation entre l’offre produit et les besoins du marché et d’autre part un portage de l’offre davantage ciblé, en fonction de la nouvelle segmentation clients ».

En plus d’une grande couverture commerciale sur le territoire français, Assa Abloy Opening Solutions s’appuie sur son maillage industriel composé de trois usines à Longué-Jumelles (49), Sainte-Savine (10), Oust-Marest (80).

80 % de son chiffre d’affaires - 11,4 milliards d’euros en 2023 - a été réalisé avec des produits fabriqués ou assemblés en France. Cette fabrication hexagonale fait d’ailleurs partie de la feuille de route de décarbonation des activités d’Assa Abloy Opening Solutions. L’entreprise vise -50 % d’émissions de CO2 d’ici 2030, et la neutralité carbone en 2050.



Virginie Kroun

Photo de Une : Jean-Marc Cither - Assa Bloy