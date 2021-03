Profils Systèmes Guadeloupe, spécialiste de la menuiserie aluminium dans les Caraïbes, ouvre son service de pré-usiné afin de proposer à ses clients menuisiers et poseurs des produits fabriqués sur-mesure et prêts-à-monter.

C’est dans son nouvel atelier de 150m² que Profils Systèmes Guadeloupe propose à l’ensemble de ses clients des frappes, coulissants, portes et jalousies en aluminium prêts-à-poser.

Deux couleurs sont disponibles en Profils Color : Blanc 9016 et Gris Anthracite 7016.



Un gain de temps considérable, puisque les menuiseries sont livrées sur-mesure et prêtes à poser !

Profils Systèmes dispose d’une base logistique en Guadeloupe destinée aux menuisiers aluminium locaux et des îles des Caraïbes. Cette base logistique se situe dans la Zone de Commerce Internationale, près du port autonome de Jarry à Baie-Mahault, poumon économique de la Guadeloupe.

Crédits photos : Architectes : Christian Nancey, Cabinet Manh & Nancey - Vincent Peyret / Métalu – Guadeloupe

Photos : Aurélien Brusini / Profils Systèmes