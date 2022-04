Nouveau site atlantic-pros : 100% adaptée à l’activité quotidienne des professionnels

Laval, Québec, le 11 février 2013 – Technologies 20-20 Inc., leader mondial en design d’intérieur 3D et en logiciel de fabrication de meubles, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mark Goldstein à titre de chef de la direction. M. Goldstein possède plus de 30 années d’expérience dans l’industrie des logiciels et succède donc à Tom Tiernan, qui agissait comme chef de la direction par intérim depuis novembre 2012.