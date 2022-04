Des ailerons miroir en ALUCOBOND® pour le nouveau siège social de Latécoère

MAC1, l’immeuble de bureaux de Latécoère, dont le seul nom évoque le génie aéronautique, a été conçu par l’agence BRENAC & GONZALEZ. Les matériaux verre et ALUCOBOND® ont été choisis pour alterner surfaces vitrées et surfaces opaques s’y réfléchissant. Les cassettes en ALUCOBOND® Plus miroir offrent à l’édifice 800 prismes changeants. Les ailerons triangulaires métalliques ainsi créés pour rappeler les ailes d’un avion renforcent la sensation de fluidité dans le sens du vent qui souffle en altitude.

Réalisé par ICADE Promotion et livré en 2021, MAC1, le nouveau siège social de Latécoère s’élève aujourd’hui dans le ciel de Toulouse. La construction de l’immeuble de 12 800 m2 s’est inscrite dans le contexte de la transformation du site historique du groupe industriel et dans une dimension particulière, celle de l’adaptation à notre époque, y compris en termes d’éco-conception environnementale.

Une architecture évocatrice du prestige et de l’innovation aéronautiques

« L’architecture, que nous avons choisie pour le nouvel édifice, a souhaité accompagner le prestige de Latécoère à la pointe de l’innovation. », précise Jean-Pierre Levêque. L’esprit « campus », mêlant architecture et paysage, a été le point de départ du projet, pour mener une réflexion sur l’espace de travail contemporain, pour définir le cadre d’accueil des visiteurs et des partenaires et au-delà pour requalifier l’image de Latécoère au cœur de la ville.



La visibilité de l’édifice et son rôle dans l’articulation des géométries présentes sur le site ont également présidé aux choix architecturaux majeurs, orientés vers la recherche de plateaux génériques et flexibles, tramés tous les 1,35m afin que chaque culture d’entreprise puisse trouver sa place : cloisonné ou paysagé. Ces espaces standard ont été cependant complétés par des « troisième lieux », nouveaux territoires de sociabilité, de créativité et de sérendipité.

Présent à chaque niveau, ces espaces d’échanges, devenus essentiels, permettent de diversifier et enrichir sa volumétrie, tout en valorisant la qualité de vie au travail comme valeur de l’entreprise. Intégrant la notion de climat, les tiers-lieux sont également présents à l’extérieur, de nombreuses terrasses très végétalisées animent l’édifice comme autant de lieux de travail informels.

Les façades recouvrent un bâti en béton banché. Le hall d’entrée au rez-de-chaussée laisse voir le béton resté volontairement brut, complété par un sol en béton ciré, des plafonds en caissons et des baffles acoustiques dans le graphisme des claustras. Une maison de services de 2 000 m2, attenante à l’immeuble de bureaux, a été construite en ossatures bois pour créer une dualité entre le bâtiment métallique et le bâtiment bois. L’ensemble, construit avec des matériaux sains et peu carbonés, bénéficie d’une éco-conception environnementale : BBC, Bream Very good et HQE Excellent.

Des façades réfléchissantes pour une lecture changeante de l’édifice

« En écho à la géométrie d’implantation des bâtiments, le principe des 4 340 m2 de façades repose sur une lecture cinétique de l’édifice ; aussi avons-nous recherché une texture, un relief qui accroche la lumière et offre une lecture de l’édifice changeante, en fonction du déplacement du spectateur. », souligne Jean-Pierre Levêque.

Pour ce faire, les matériaux verre et ALUCOBOND® ont été choisis, pour alterner des surfaces vitrées et des surfaces opaques s’y réfléchissant. Les cassettes longitudes en ALUCOBOND® Plus miroir offrent à l’édifice 800 prismes changeants au gré des déplacements et de l’ensoleillement. Les ailerons triangulaires métalliques ainsi créés rappellent les ailes d’un avion et renforcent la sensation de fluidité et d’altitude.

La parfaite aptitude au façonnage des cassettes ALUCOBOND® a permis d’assurer les pliages des micro-courbures des caissons. Le matériau est également présent en plafond, en sous-faces des loggias, offrant dans les plis formés des points de vue pour y observer le bâtiment lui-même.

Les teintes choisies : ALUCOBOND® NaturAL Reflect 405 pour les faces adjacentes à la façade et les impostes de fenêtres et l’Anodized look C0EV1 pour le reste du bâti sont directement inspirées des matériaux aéronautiques en métal naturel poli miroir. Cette finition, avec son aspect monochrome et réfléchissant, confère à l’ensemble une esthétique toute en transparence, brillance et réflexion pour absorber la lumière et créer un jeu de reflets miroir. Outre ses qualités esthétiques, la faible épaisseur du matériau, sa légèreté, sa résistance aux intempéries et à la corrosion, sont un gage de qualité et de longévité à toute épreuve.

Maître d’ouvrage : ICADE Promotion pour le compte d’ICADE Foncière

Architecte de conception : BRENAC & GONZALEZ

Architecte d’exécution : MR3A

Bureau de Contrôle et SPS

AMO HQE : ADDENDA

Bureau de contrôle et SPS : VERITAS construction

OPC : MCAC / TREC

BE Structure : BETEM

BE FACADES : VS-A

Crédits photos : Christophe Picci