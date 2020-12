2020, année qui rime avec nouveautés et modernité pour l’expert sanitaire VALENTIN ! Après les multiples innovations produits mises en lumière au fil des mois, le fabricant et créateur français depuis plus de 75 ans intensifie sa digitalisation. Il dévoile en cette fin d’année son nouveau site www.valentin.fr.

Élégant avec ses nuances de noir et de bleu, et ergonomique, il offre une navigation fluide aussi bien sur ordinateur que sur tablette et smartphone. Pratique lorsqu’on est à genoux sous l’évier ou la baignoire et que l’on a besoin de jeter un oeil sur les étapes de pose d’un siphon par exemple ! Pour rester connecté quotidiennement aux actualités de la marque, VALENTIN propose de suivre ses réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest. Sa chaîne YouTube « Valentin - Expert Sanitaire » est régulièrement nourrie de vidéos produits, tutos… Son nouveau blog diffuse les dernières informations sur la technique et la législation par exemple.



Dès la page d’accueil, l’internaute plonge dans l’univers de la marque composé de quatre grandes familles « Le vidage », « La douche », « Le bain » et « Les pièces détachées ». En quelques clics, grâce à un système de filtres détaillés, il trouve la solution qui conviendra le mieux à son chantier parmi plus de 800 références. Pour chaque produit, professionnels et particuliers disposent d’une mine d’informations : texte descriptif, caractéristiques, encadré sur les principaux avantages, fiche technique téléchargeable, visuels détourés et d’ambiance, schémas, vues à 360°… VALENTIN s’est également attaché à proposer de multiples vidéos qui mettent en scène les équipements et leurs atouts clés, et des tutoriels pour faciliter l’installation de solutions ou le remplacement de pièces détachées.



Sélection automatique de produits complémentaires, Questions/Réponses, glossaire, carte interactive des revendeurs, formulaire de contact optimisé… sont également au rendez-vous ! De multiples fonctionnalités pensées pour faire gagner un temps précieux aux professionnels et particuliers.

Cinq onglets pour simplifier le quotidien de l'internaute

Services

Comment installer un tablier de baignoire ? Que faire si je n'ai pas d'eau chaude dans ma douche ? Comment changer le clapet de mon lavabo ? VALENTIN apporte des réponses aux questions les plus fréquentes répertoriées par l’équipe SAV. Un glossaire de plus de 50 mots et les vidéos tutos par famille de produits sont également mis à disposition des internautes.

D’autres pages sont dédiées au visionnage et au téléchargement des « Catalogues », à la découverte des outils d’aide à la vente pour les distributeurs, et à l’assistance après-vente.

Revendeurs

Une carte interactive indique à l’aide du « V » de VALENTIN tous les points de vente en France et à l’étranger. Il suffit de notifier la localisation et le rayon en kilomètres pour obtenir les noms et coordonnées des négoces et GSB les plus proches.

Contact

Un formulaire avec choix précis du sujet permet d’envoyer la demande au bon interlocuteur pour un traitement dans les plus brefs délais.

Produits

Lorsqu’une solution est sélectionnée parmi les quatre familles « Le vidage », « La douche », « Le bain » et « Les pièces détachées », le site associe automatiquement des produits complémentaires. Exemple : pour le choix d’un vidage, VALENTIN proposera en supplément le trop plein qui correspond afin de ne pas commettre d’impairs le jour de la commande dans son point de vente !

L'entreprise

Présente la genèse et la philosophie de cet expert français de l’équipement sanitaire. Le savoir-faire industriel, la production intégrée, l’expertise de plus de 75 ans… sont autant d’atouts mis en lumière. Les dernières actualités et les offres d’emplois sont également consultables dans cet onglet.

Pour en savoir plus exit_to_app