VALENTIN - ETS

À l’achat d’une maison à rénover, quand les enfants grandissent, lorsque l’on souhaite entreprendre la réhabilitation d’un appartement locatif ou de chambres d’hôtel, etc., l’aménagement optimisé de la salle de bain est au centre des réflexions. Tendance et gage de praticité, la double vasque séduit de plus en plus les maîtres d’ouvrage. Elle apporte du cachet à cet espace à vivre et supprime les « embouteillages » du matin quand toute la famille se réveille à la même heure !