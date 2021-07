NOUVEAUTÉ : Tunnel d’infiltration, Kits pour eaux usées traitées

Le tunnel d’infiltration Sebico permet la distribution et l’infiltration des eaux traitées. Il s’installe en aval d’une microstation, d’un filtre compact ou d’un filtre à sable drainé. L’infiltration des eaux usées traitées est à privilégier pour :

- Permettre la dépollution des eaux (chimique et bactériologique) par filtration dans le sol

- Assurer la recharge des nappes phréatiques

- Limiter la dégradation des masses d’eau superficielles.

Les kits Sebico sont composés de plusieurs tunnels, ils permettent d’obtenir une aire d’infiltration optimisée en fonction de la perméabilité du sol. Économiques et performants, ils sont une alternative aux tranchées d’infiltration.

Principe de fonctionnement

Les eaux usées traitées sont envoyées vers les tunnels par alimentation gravitaire ou sous pression. Le flux lissé dans les tunnels permet une infiltration rapide des eaux usées traitées. Chaque tunnel dispose d’une surface d’infiltration au plan de 0.936m².



Le fond de fouille n’est pas recouvert de granulat pour augmenter la surface active d’infiltration et éviter le masquage. L’eau usée traitée à infiltrer est directement en contact avec le sol.



Le tunnel est posé dans une zone propice à l’infiltration. De plus, la surface de contact et un apport d’oxygène dans les tunnels via la circulation d’air augmentent et favorisent la dégradation de la matière organique résiduelle en sortie de traitement.



L’infiltration de l’eau usée traitée est principalement verticale et latérale pour pallier à l’évolution de la perméabilité du sol récepteur.



Les atouts

Économique

Faible coût d’utilisation

Peu d’entretien

Vendu en kit prêt à poser

Performant

Surface d’infiltration par ml supérieure aux tranchées traditionnelles

Grande capacité d’infiltration par le fond et par les ouvertures latérales

Installation facile

Éléments légers (11kg) et manipulables

Installation rapide et simple par clipsage des éléments entre eux

Pose sans granulat

Installation sans équipement lourd, ni outillage spécifique

8 diamètres de raccordement : 60-100-110-120-160-200-300-320 mm

Faible emprise

Surface d’infiltration plus compacte

Réglementation

Les articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié en 2012 impose l’infiltration des eaux usées traitées à la parcelle si les conditions de perméabilité le permettent.

