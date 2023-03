Nouveaux arrivants succès des « Journées KAMPUS » chez KP1

« Nous avons rapidement constaté que, chez KP1, chaque filière avait créé au fil du temps son propre parcours d’intégration, ce qui créait des disparités. Dans le cadre de notre politique de fidélisation, travailler sur l’homogénéisation de l’accueil était indispensable. Nous avons opté pour un format de formation qui favorise les échanges et permet de développer ce sentiment d’appartenance à KP1. » précise Anne-Marie Champain, DRH.



Les « Journées KAMPUS » ont donc vu le jour les 11 et 12 mai derniers au siège social à Avignon (84), un format en présentiel pour plus de convivialité. Plus de 30 participants avaient fait le déplacement pour être accueillis par Vincent Linchet (CEO) et rencontrer les responsables des différents services. Au programme : présentation de chacun, accueil du CEO, présentation de l’entreprise, formation produits et procédés de fabrication, visite du siège social et de l’usine de Pujaut, informations pratiques et ressources humaines, etc.



« Les Journées Kampus, c’est une opportunité de mieux comprendre l’entreprise que l’on rejoint et l’univers dans lequel chacun va évoluer. Nous avons un retour très positif des participants aux 2 premières sessions. » se félicite Marine Ballarin, Responsable Formation.

Pour en savoir plus exit_to_app