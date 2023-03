Écailles en zinc ADEKA®, le mariage de la tradition et de la modernité

ADEKA® est un système breveté constitué d’éléments en zinc préfaçonnés à fort relief pouvant se poser aussi bien en façade qu’en couverture, sur des formes planes ou cintrées à simple courbure, sur une construction neuve comme en rénovation.

Ces écailles de zinc apportent une grande originalité aux édifices qu’elles protègent comme une armure grâce à un système de recouvrement intégré assurant une étanchéité performante même sur des murs particulièrement exposés aux intempéries.

Le zinc est un élément naturel qui se marie avec tous les matériaux. Il est durable, recyclable à 99%, ne nécessite pas d’entretien particulier et a une durée de vie exceptionnelle allant de 70 à 100 ans en fonction de son environnement. Les écailles en zinc ADEKA® c’est l’esthétique et la tranquillité pour de nombreuses années au service d’une architecture originale et contemporaine.

Pour répondre aux exigences architecturales, ADEKA® se déclinent dans les différents aspects de surface de la gamme VMZINC© : ANTHRA-ZINC©, QUARTZ-ZINC©, AZENGAR©, PIGMENTO© (bleu cendre, brun écorce, vert lichen, rouge terre). Il est alors possible de mélanger les couleurs d’écailles, les assortir aux matériaux environnant ou au contraire, jouer les contrastes pour créer un édifice marquant.

Les écailles ADEKA® sont conçues avec un système de fixation assurant une excellente tenue au vent et sont livrées avec des vis adaptées. L’ensemble est facile et rapide à mettre en place. Il est complété par une gamme complète d’accessoires spécifiques et harmonisés permettant le traitement des points singuliers (bandes d’égout, bandes de rives, arêtiers, raccords muraux, faîtages, noues).



Enfin, le système ADEKA® est en conformité avec les exigences de la RE2020 et utilisé en façade, il dispose d’appréciations de laboratoire dans le cadre de la règlementation incendie de 2019.

