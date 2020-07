Sapa lance sa solution Fenêtre à ouvrant caché PERFORMANCE 70 OC+ en version monobloc et poursuit ainsi l’enrichissement de son offre monobloc après les versions Fenêtre ouvrant visible FP et Coulissant CL.

Co-développée avec le réseau de fabricants Solutions Pro Sapa, elle répond à une forte demande des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage à la recherche de menuiseries toujours plus discrètes au profit de volumes verriers généreux. Commercialisée exclusivement par le réseau Solutions Pro Sapa*, la solution Monobloc à ouvrant caché PERFORMANCE 70 OC+ possède de multiples atouts tant au niveau de la fabrication que de la mise en oeuvre. Un seul et même profil compose le dormant et la tapée divisant par deux le nombre de profilés à couper en comparaison d’une solution traditionnelle « dormant coupe d’onglet et tapées ». Les assemblages s’effectuent en coupes droites et à l’aide de vis. Autant d’éléments optimisés qui assurent en moyenne un gain de 30 minutes par cadre en atelier**. Les professionnels réalisent également des économies de matières. Côté pose, les montants tubulaires rigidifient les cadres et le dormant bas avec bavette intégrée garantit une étanchéité maximale. Des gages de fiabilité et de durabilité. L’emballage et le transport sont également simplifiés grâce au dormant constitué d’un seul profil.

Les [+] pour le maître d’ouvrage

La Fenêtre Monobloc à ouvrant caché PERFORMANCE 70 OC+ se distingue par une esthétique épurée et un clair de vitrage renforcé (TLw 57 %). Elle est disponible dans toutes les teintes RAL, et également en bicolore pour une cohérence des couleurs aussi bien avec l’aménagement extérieur que la décoration intérieure. La traverse haute a été étudiée pour intégrer aisément un volet roulant à la demande. Ses coulisses se fixent simplement dans les montants tubulaires tout en conservant une étanchéité optimale.

La Fenêtre Monobloc à ouvrant caché PERFORMANCE 70 OC+ s’installe en Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI). Elle convient particulièrement au résidentiel (maisons individuelles et petits programmes collectifs), en neuf comme en rénovation dans le cadre d’une dépose totale.



Crédits photos : Sapa - Habitat Concept Design



* Liste des partenaires : www.solutions-pro-sapa.fr

** En comparaison d’une solution traditionnelle « dormant coupe d’onglet et tapées ».