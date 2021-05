Le spécialiste du collage et de l’étanchéité TEC7 lance une nouvelle gamme de produits de haute technologie pour prévenir et réparer quasiment tous les problèmes liés aux infiltrations d’eau dans les bâtiments : WP7 (Waterprotec7). Les dégâts provoqués par une mauvaise étanchéité sont nombreux et il existe aujourd’hui une multitude de produits, mais souvent compliqués à mettre en œuvre.

C’est en partant de ce constat que TEC7 a mis au point sa nouvelle gamme professionnelle, capable de traiter une majorité des travaux d’étanchéité des murs et des toitures avec 7 produits de haute qualité. TEC7 propose des solutions simples à utiliser et d'une extrême résistance dans le temps. Grâce, notamment, à ses formulations uniques et à son précédé basé sur la technologie MS polymère Hybride, les produits TEC7 sont très efficaces, même sur les supports difficiles à traiter. La nouvelle gamme WP7 se décline en 4 produits pour la toiture, résistants à l’eau, mais également aux UV et à la chaleur, et 3 produits pour les murs et les caves, répondant aux besoins d’isolation, d’assainissement et de traitement des sels des eaux souterraines.

WP7 Toiture

Exposés aux intempéries, aux variations de température et à l’action destructrice des rayons UV, les produits d’étanchéité pour les toitures peuvent rapidement s’altérer et devenir inefficaces. C’est dans un objectif de longévité et d’efficacité que les 4 solutions WP7 Toiture ont été développées, avec toujours la même volonté de proposer des produits faciles à mettre en œuvre et adaptés à un grand nombre d’applications.



ÉTANCHE TOITURE UNIVERSEL (WP7-101) :

Grâce à sa formulation, il est totalement étanche et résistant aux UV en une seule couche d’un millimètre ! Les MS polymères hybrides assurent une grande flexibilité et une efficacité à l’épreuve du temps. Proposé en cartouche, en bidon et en seau, ÉTANCHE TOITURE UNIVERSEL convient à des applications horizontales comme verticales et assure une parfaite adhérence sur l’EPDM, le zinc, les tuiles et tout autre matériau de toiture. Il est étanche à la pluie en 2 heures seulement.

Applications : étanchéité de détails de toiture, de bords et de rives, membrane liquide pour étanchéité générale, rénovation d’éléments de toiture et de petits toits plats, colmatage de solins en cuivre, plomb et zinc corrodés…

ÉTANCHE DE SUITE (WP7-201) :

Revêtement à pulvériser à base de caoutchouc haut de gamme et de résine synthétique, c’est la solution idéale pour colmater et rendre étanches les fuites. La bombe ÉTANCHE DE SUITE permet également de protéger contre la rouille, les rayures et l’humidité. Il peut être poncé et peint rapidement après 90 minutes de séchage.

Applications : réparations urgentes, colmatage de gouttière, revêtement anticorrosion de composants métalliques, protection et étanchéité de pièces de caravane, mobile- home, remorque, protection de pièces de bateaux contre les projections d’eau (de mer)…

ROOFTAPE (WP7-202) :

Bande d’étanchéité en caoutchouc butyle de qualité supérieure, ROOFTAPE ne se déchire pas, résiste à la chaleur et ne craint pas les UV. Plus résistante dans le temps que les solutions à base d’alu ou de bitume, elle protège contre la pluie, la neige et reste aussi efficace en toutes saisons. Proposée en 3 largeurs (5/10/15 cm), ROOFTAPE est facile à appliquer et peut être peinte directement.

Applications : étanchéité des joints de gouttières, étanchéité des faîtières pour serres, vérandas et toitures, étanchéité de raccordements de coupoles et de cheminées, réparation urgente de fissures dans les bateaux, camping-cars, caravanes…

ÉTANCHE TOITURE (WP7-301) :

Renforcée de fibres et de caoutchouc, cette pâte permet de réparer les toits en roofing, en asphalte, en bitume… sans flamme et même sous la pluie. Prête à l’emploi, ÉTANCHE TOITURE est disponible en pot ou en cartouche et s’applique simplement avec une brosse ou une spatule.

Applications : colmatage de fuites dans les toits en roofing, des gouttières, réparation de bulles et de fissures, étanchéité de passages et cheminées, étanchéité de fondations (certifié EN 15814) …