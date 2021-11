Toiture : Asturienne publie son nouveau catalogue

Asturienne, l'enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) spécialisée dans la toiture, annonce avoir publié la troisième édition de son catalogue AstuPro, qui recense près de 9 000 produits. Désormais, les professionnels peuvent scanner le code barre depuis le catalogue pour accéder à leur compte et passer commande plus rapidement.

L'enseigne Asturienne, spécialiste des produits de couverture, a annoncé lundi 22 novembre avoir publié la dernière édition de son catalogue. Dédié aux professionnels, il recense près de 9 000 produits sur plus de 700 pages.

Pour plus de lisibilité, le catalogue est divisé en 12 familles de produits : zinc et autres métaux, fenêtres de toit, tuiles et photovoltaïque, ardoises, composants de couverture, plaques de couverture, bois et panneaux, bardages et planches de rives, isolation, étanchéité, évacuation des eaux pluviales, et outillage de protection.

Outre la présentation des produits (dimensions, coloris, codes produit et fournisseur...), 50 pages sont consacrées à la réglementation et à des conseils de mise en œuvre illustrés.

Les professionnels ont également la possibilité de scanner le code barre des produits depuis le catalogue, pour accéder directement à leur compte client, aux prix personnalisés, et aux stocks des agences. Grâce à ce code barre, il peuvent commander leurs produits en ligne et ainsi gagner un temps précieux.

À noter que les professionnels peuvent désormais ouvrir un compte client en ligne sans passer par une agence, et régler leurs commandes directement par carte bleue sur le site asturienne.fr

L'intégralité du catalogue est accessible en ligne en cliquant ici.

C.L.