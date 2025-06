« SprayTec, une solution efficace pour nos collages techniques en série »

Chez Tiam, SprayTec a permis de réussir un collage délicat sur isolant et verre. Un vrai gain de fiabilité et de temps sur une production en série.

Témoignage de David – Responsable technique chez Tiam

Tiam est une entreprise de 23 salariés spécialisée en serrurerie et tôlerie. Son savoir-faire ? Travailler aussi bien les petites pièces sur mesure que les grandes séries techniques, en s’appuyant sur des compétences pointues en découpe laser aluminium, inox, acier, et en thermolaquage.

David, responsable technique, nous partage une problématique concrète rencontrée sur un important chantier de 320 fenêtres à isoler thermiquement.

« On devait coller une pièce métallique sur un isolant en intérieur, et en extérieur, une autre pièce sur du verre. Il fallait que ça tienne, sans abîmer les supports, ni à court ni à long terme. »

Le défi ? Trouver une colle capable de garantir une tenue parfaite, sans réaction chimique, en grande série et sur des supports sensibles.

« On avait déjà testé d’autres colles, mais certaines faisaient fondre l’isolant avec le temps. C’était inacceptable. »

C’est à ce moment que l’équipe Tec7 entre en jeu. Plutôt que de vendre un produit standard, elle se déplace directement chez Tiam pour comprendre le besoin réel.

« On a vraiment apprécié leur approche. Ils sont venus chez nous, on a pu faire des essais en conditions réelles. C’était super appréciable, car on a vu le résultat immédiatement. »

La solution proposée : SprayTec Large Surfaces, une colle spray à faible épaisseur de dépôt, qui respecte les supports tout en assurant une adhésion fiable.

« SprayTec, c’était parfait. Ça colle bien, sans dégrader l’isolant. Et on peut travailler proprement, rapidement, en série. »

Mais l’accompagnement ne s’arrête pas là : Tec7 propose une formation d’application sur site, pour que les équipes Tiam maîtrisent le produit dans leurs propres conditions.

« Grâce à cette formation, on a été rapidement opérationnels. On a même utilisé SprayTec sur d’autres chantiers, avec à chaque fois un résultat très satisfaisant. »

Une collaboration durable, née d’un besoin précis et d’un vrai partenariat technique.

« SprayTec répond à nos exigences industrielles. Et les conseils des équipes Tec7 sont toujours au rendez-vous. C’est rare, et ça fait la différence. »