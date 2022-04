Les produits TEC7 désormais présents dans 300 points de vente en France

Depuis 2019, le fabricant de colles et mastics TEC7 se déploie en France. Bien que contrarié par la crise, le spécialiste est parvenu à déployer ses produits dans 300 points de vente français, notamment chez des quincaillers et distributeurs. Prochaine étape : atteindre les 500 points de vente en France, et former les détaillants aux produits grâce à la « TEC7 Academy ».

TEC7, spécialiste du collage et de l’étanchéité, fait partie du groupe Novatech International, et existe depuis plus de 30 ans. La marque s’est fait connaître en tant que pionnière de la technologie « MS polymère Hybride », permettant de coller tous les matériaux, tels que le bois, la pierre, la brique, ou encore le béton.

Déjà présent au Benelux, au Danemark et en Finlande, et exportant en Norvège, Suède et Irlande, TEC7 a pris la décision de se développer en France depuis 2019, notamment au travers des quincailliers et négoces, et plus récemment en Allemagne.

Le fabricant de colles et mastics compte aujourd’hui 140 collaborateurs, dont une équipe de 6 personnes en France, d’ailleurs vouée à s’agrandir.

Objectif 500 points de vente d'ici fin 2022

En seulement 3 ans, la marque est parvenue à se déployer dans plus de 300 magasins à travers l’Hexagone, et ce malgré la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, intervenue peu de temps après son arrivée en France. Prochain objectif : atteindre les 500 points de vente d’ici fin 2022.

« On peut se dire que 500 points de vente, c’est limité, parce que la France est quand même grande, mais pour nous, qui voulons travailler avec des partenaires, nous pensons que c’est un nombre suffisant », nous explique Geert Verdonck, directeur commercial de TEC7/Novatech, qui précise que la stratégie est de nouer des partenariats de qualité avec un nombre limité de distributeurs capables de présenter les produits TEC7 et de conseiller les utilisateurs finaux.

Former les distributeurs et utilisateurs

Le fabricant propose d’ailleurs des matinées techniques pour former les détaillants et les utilisateurs aux produits grâce à des démonstrations. En 2022, pas moins de 200 matinées techniques sont ainsi prévues.

La marque a également lancé la « TEC7 Academy», une plateforme en ligne qui permet aux distributeurs de se former à leur rythme. Pour accompagner les professionnels du bâtiment, TEC7 propose par ailleurs des tutos vidéo, accessibles sur son site et sur Youtube.

Une nouvelle gamme waterproof

Outre ses trois produits-phares, le TEC7 (collage), le X-TACK (montage) et le X-SEAL (étanchéité), le fabricant a récemment lancé sa nouvelle gamme waterproof « WP7 », notamment destinée aux toitures, murs, caves et salles de bains.

Le credo de TEC7 : proposer « un minimum de produits pour un maximum d’applications », et ainsi simplifier la vie des professionnels du bâtiment. « Avec 7 produits, non pouvons réaliser 99 % des applications que nos concurrents font souvent avec 20 produits », souligne Geert Verdonck.

Ce dernier précise que tous les produits TEC7 répondent aux normes particulièrement exigeantes des pays scandinaves, et sont ainsi certifiés A+ pour la qualité de l’air. Par ailleurs, le fabricant souhaite rester en avance d’un point de vue innovation et éco-responsabilité, et s’appuie ainsi sur son propre laboratoire.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : TEC7