Nouvelle gamme réparation PLANITOP : pour tous vos projets, même les plus GRANDS

Un emballage clair : une photo de mise en œuvre sur le pack pour guider l’applicateur dans le choix de son produit

La technologie Low Dust à forte réduction de poussière pour des chantiers plus propres et une santé préservée (PLANITOP 300, 350, 400 F, 420 et 450)

Un sac à ouverture facile : plus rapide à ouvrir et pas de risque de perte de produit (PLANITOP 400 F)