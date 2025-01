Dîner avec HIMACS au nouveau Morchella à Londres

Situé dans une ancienne banque restaurée avec soin, Morchella allie harmonieusement des éléments historiques et contemporains. La chaleur du bois naturel y contraste avec les technologies de pointe de HIMACS, offrant un cadre unique où l'esthétique et la fonctionnalité cohabitent parfaitement.

HIMACS, l'atout design et performance

De la conception des tiroirs à couverts intégrés aux élégantes tables et stations pour serveurs, le choix de HIMACS s'est imposé grâce à ses multiples avantages :

Ultra-hygiénique, idéal pour l'hôtellerie-restauration.

Facile à travailler pour des designs complexes.

pour des designs complexes. Durable et polyvalent, parfait pour un usage intensif.

Pour ce projet ambitieux, le fabricant Parker & Co Design & Build a collaboré avec James Latham, distributeur reconnu, pour créer un design novateur et fonctionnel. HIMACS a été utilisé dans sa version Terrazzo Classico de 12 mm, combinée à du Alpine White de 20 mm, permettant la réalisation de blocs de 32 mm intégrés dans les tiroirs des tables.

Une esthétique unique et innovante

Ce design expérimental ne s'arrête pas aux tables. HIMACS Terrazzo Classico a également été utilisé pour les tables rondes centrales et les grands plans de travail des serveurs. Pour enrichir le contraste, HIMACS Maui a été sélectionné pour les stations de service, créant une harmonie visuelle saisissante.

Fusion du moderne et du traditionnel

Le projet associe HIMACS à des matériaux naturels tels que le chêne massif et l'érable, démontrant comment le contemporain peut se mêler à la tradition pour un résultat spectaculaire.

Témoignage : créativité et collaboration

Tim Parker, directeur de création chez Parker & Co Design & Build, déclare : « Travailler avec HIMACS et James Latham a été une expérience enrichissante. Ce matériau nous a permis de repousser les limites du design, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le dialogue fluide entre les matériaux modernes et traditionnels est au cœur du succès du projet. ».

Pourquoi HIMACS au Morchella ?

Résistance à l'usure : idéal pour un restaurant très fréquenté.

Facilité d'entretien : un atout clé dans la restauration.

: un atout clé dans la restauration. Design personnalisé : des solutions uniques comme les tiroirs à couverts intégrés.

Découvrez comment HIMACS transforme les espaces grâce à ses propriétés exceptionnelles et son adaptabilité. Le Morchella de Londres est la preuve qu’innovation et design peuvent sublimer l’expérience gastronomique.

Crédits Photos : © Stuart Milne