Profils Systèmes et JMD, sociétés du groupe Corialis, seront présentes à BATIMAT : hall 4 stands C060 et C064

Sur façade Tanagra®, le brise-soleil Tanagra® 017 s’intègre tout aussi harmonieusement en auvent, sur épine ou encore sur le cadre du mur-rideau, pour optimiser la gestion solaire et le confort du bâtiment.

Sur ossature murale indépendante et sur menuiserie, il s’installe en mode fixe ou avec angles variables (jusqu’à 45°), grâce à un profil de fixation.

Son large panel de lames (rectangulaires de 50 à 400 mm, en "z", "ailes d’avion", galbées, droites Factory Spirit®) présente l’avantage de varier les rendus esthétiques et de personnaliser chaque projet.