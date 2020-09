Présentée en avant-première lors de la dernière édition du salon Interclima 2019, la nouvelle gamme de solutions hybrides Daikin sera commercialisée début 2020. Baptisée Daikin Altherma H Hybrid, cette pompe à chaleur de dernière génération fonctionne désormais au R-32 et s’installe sur liaison hydraulique pour plus de simplicité.

Une pompe à chaleur qui s’adresse au marché du neuf mais aussi au marché de la rénovation

Pour proposer une solution parfaitement adaptée à la rénovation énergétique, efficace, durable et simple d’installation et d’utilisation, Daikin commercialise début 2020 une nouvelle pompe à chaleur favorisant la solution hybride, c’est-à-dire fonctionnant au moyen de la combinaison de deux énergies : la technologie thermodynamique et la condensation au gaz. Elle s’installe aisément en remplacement d’une ancienne installation de chaudière fioul ou gaz (avec maintien des émetteurs intérieurs initiaux), ou en relève de chaudière comme dans le neuf.



Daikin Altherma H Hybrid fournit chauffage et eau chaude sanitaire tout au long de l’année. Elle fonctionne au R-32 et est disponible en deux tailles de chaudière : 28kW (12,5 L/min) et 32 kW (15 L/min). Daikin a conçu un groupe extérieur de 4 kW offrant le meilleur rapport technico-économique au regard des besoins des particuliers pour éviter des installations surdimensionnées et correspondre à la grande majorité des besoins du parc de maisons individuelles et de maisons bâties en lotissement.



La pompe à chaleur Daikin Altherma H Hybrid fait désormais partie intégrante de la gamme de PAC air/eau Bluevolution de Daikin de 3e génération laquelle n’intègre que des solutions au R-32, ce réfrigérant au faible potentiel de réchauffement planétaire comparativement au R 410-A. Autre nouveauté de cette 3e génération : la pompe à chaleur est connectée à un réseau hydraulique et non plus sur réseau frigorifique. Les liaisons hydrauliques sont parfaitement compatibles dans le cadre d’un projet de relève de chaudière existante par exemple (à la condition que le générateur d’origine soit en parfait état de fonctionnement).

Économies d’énergie étendues

Une régulation intelligente, issue de la R&D de Daikin, équipe cette pompe à chaleur et sert à définir de façon automatique quelle énergie entre le gaz ou l’électricité est la plus performante afin qu’elle soit privilégiée pour le fonctionnement de la solution en mode chauffage.



De surcroît, il s’agit d’un équipement capable de fonctionner en condensation pendant la production d’eau chaude sanitaire, pour offrir davantage d’économies d’énergie.

En option, il est possible d’installer des cuves solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et profiter ainsi d’une source d’énergie gratuite.



La solution dispose de toutes les technologies nécessaires à son pilotage à distance via l’application « Daikin Online Controller » et est compatible avec les assistants Amazon Alexa et Google Home (1er semestre 2020). Elle pourra également se connecter au Cloud Daikin pour offrir à l’utilisateur et à l’installateur de précieuses informations telles que les consommations d’énergie en temps réel, un état du fonctionnement, de la maintenance prédictive (Fin 2020)…



Cette nouvelle génération de pompe à chaleur Daikin Altherma H Hybrid propose une source de chauffage et d’eau chaude sanitaire performante, économique, durable, innovante, confortable et compacte pour correspondre à tous les aménagements intérieurs.

Pour en savoir plus exit_to_app