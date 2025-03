La maintenance connectée via Daikin Cloud Service Residential aide les installateurs à garder le contrôle du système

DCS Residential : conçu pour les installateurs, pour atteindre l’excellence en matière de service client

Il a toujours été au cœur de la mission de Daikin de mettre à la disposition des installateurs les meilleurs innovations, outils et services possibles. Les capacités avancées de maintenance connectée offertes par DCS Residential permettent aux installateurs et aux techniciens d’intervenir à tout moment à distance. Ils peuvent ainsi rester en contact tout en surveillant, réglant avec précision et pilotant les systèmes installés 24/7 de façon à assurer un confort domestique fiable et une consommation énergétique optimisée. L'accès en ligne favorise une analyse proactive des erreurs et améliore les délais d’intervention, pour un service plus rapide et plus efficace.

De nouvelles opportunités pour les installateurs

Ouvrant la voie de la maintenance à distance, DSC Residential accompagne l’installateur à travers 3 types de paramètres :

Paramètres utilisateur : la possibilité d’accéder aux fonctionnalités de l’utilisateur permettra à l’installateur de surveiller et de les régler en cas d’apparition de problèmes, éliminant ainsi le besoin d’intervenir sur site.

: la possibilité d’accéder aux fonctionnalités de l’utilisateur permettra à l’installateur de surveiller et de les régler en cas d’apparition de problèmes, éliminant ainsi le besoin d’intervenir sur site. Paramètres sur site : via le contrôle d’une grande variété de paramètres machine, les installateurs peuvent également régler avec précision des paramètres plus avancés, tels que la correction de la température dans la pièce cible et le réglage du flux d’air permis par le détecteur de présence pour optimiser le confort intérieur.

: via le contrôle d’une grande variété de paramètres machine, les installateurs peuvent également régler avec précision des paramètres plus avancés, tels que la correction de la température dans la pièce cible et le réglage du flux d’air permis par le détecteur de présence pour optimiser le confort intérieur. Capture et analyse de données : avec 36 points de données D-checker analysables sur un historique de deux mois, l’installateur peut surveiller à distance le comportement de ses installations. Un affichage graphique de ces données facilitera l’analyse des tendances et permettra une identification plus rapide des problèmes. Lorsqu’une intervention sur site est requise, la possibilité de commande à l’avance des pièces nécessaires augmente le taux de résolution à la première intervention.

Mise en place d’un cercle vertueux dans la relation installateur et client utilisateur

Pour les installateurs, DCS va permettre de :

Remporter davantage de projets en augmentant sa différenciation grâce la tranquillité d’esprit accrue offerte à l’utilisateur.

Réduire son temps passé dans les dépannages au profit de nouvelles installations.

Réduire ses frais de déplacement en abaissant son nombre d’interventions sur site.

Augmenter la fidélité de ses clients grâce à un niveau de service supérieur.

Pour les utilisateurs, DCS va permettre de :

Réduire le temps de non-utilisation en cas de problème.

Réaliser des économies de coût inhérent à un déplacement facturé par l’installateur.

Tranquillité d’esprit quant au fonctionnement de l’installation.

Vue d’ensemble des avantages du Service Cloud Résidentiel Daikin

« Le Service Cloud Résidentiel Daikin a été bien accueilli par les installateurs et leurs clients. C’est un élément essentiel du support produit que nous proposons et il constitue un différenciateur clé sur le marché. Nous sommes heureux de développer notre portefeuille de solutions de surveillance à distance pour aider les installateurs de systèmes résidentiels à gérer et développer leurs activités. » Hiroshi Nishihara, Directeur général – Service et Solutions chez Daikin Europe.

Pour en savoir plus exit_to_app