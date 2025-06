PAC Daikin Altherma 4 H R-290 : efficacité et sécurité

Il s’agit de la première gamme de pompe à chaleur résidentielle Daikin à être équipée de propane (R-290), avec un Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) quasi nul, proposée pour couvrir les besoins de chauffage, de rafraîchissement et d’eau chaude sanitaire d’une famille.

Ces nombreux atouts garantissent aux utilisateurs finaux une solution thermique et de production d’eau chaude sanitaire décarbonée idéale, tout en limitant les travaux à réaliser par l’installateur.

Performances exceptionnelles et uniques par tout temps

La gamme Daikin Altherma 4 H affiche une performance énergétique élevée (A+++) par toutes conditions météorologiques, notamment lors de températures extérieures très faibles pouvant atteindre -28°C, tout en maintenant un haut niveau de confort intérieur.

Le système est capable de fournir une température de sortie d’eau de chauffage jusqu’à 75°C, autorisant une connexion aisée à un réseau de chauffage existant avec le maintien des tuyauteries et des émetteurs intérieurs, en se substituant simplement à la chaudière d’origine (fioul ou gaz).

Le plus grand modèle disponible, de taille 14, produit une puissance calorifique de 13,3 kW, à une température ambiante de -7 °C, avec une température de sortie d'eau de 55 °C.

Ces hautes performances énergétiques, parmi les plus élevées du marché, que ce soit en chauffage ou en production d’ECS, permettent de réaliser des économies d’énergie significatives comparativement à une chaudière thermique.

L’intégration du R-290, au PRP proche de 0, en fait un équipement de chauffage décarboné par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels, et donc idéal dans le cadre de projets de rénovation.

Conçu et produit en Europe pour le marché européen

L’ensemble de la gamme de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma, notamment la solution Daikin Altherma 4 H, a été développée et est produite à 100 % en Europe. Le groupe extérieur est fabriqué au sein de la nouvelle usine de Daikin Europe située à Lodz en Pologne, plus grande de son parc et récemment entrée en fonction. Les unités intérieures de cette gamme sont quant à elles produites dans les usines Daikin basées en République Tchèque et en Allemagne.

La proximité de cette fabrication assure un haut niveau de qualité, des délais de livraison raccourcis, un impact carbone mieux maîtrisé et une plus grande réactivité d’action.

De plus, l’ensemble du service client professionnel et particuliers de Daikin France est implanté en France et a été labelisé AFRC Relation Client 100 % France et Service France Garanti. Cette reconnaissance témoigne de la proximité des équipes de Daikin pour répondre de façon qualitative et réactive à ses clients.

→ Faible niveau sonore

En complément de ses capacités de chauffage remarquables, la pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H fonctionne de façon très silencieuse pour assurer un maximum de confort à ses usagers, avec un niveau sonore à partir de 23 dB(A) à 5 mètres de distance grâce à une nouvelle conception du ventilateur et d’une grille avec lames de forme ondulée.

→ Pilotable à distance

La pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H est compatible avec la télécommande modulante filaire Madoka (thermostat de classe VI), permettant de contrôler le chauffage, le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire en toute simplicité. Le client final bénéficiera d'un thermostat discret, élégant et intuitif. De plus en associant ce thermostat avec la pompe à chaleur, celle-ci devient éligible aux aides à la rénovation.

Pilotable à distance avec la carte WLAN incluse et depuis l'application gratuite Onecta, disponible sur Goople Play et sur Apple Store, les utilisateurs finaux peuvent ajuster la température intérieure et programmer des plages horaires de fonctionnement adaptées à leur rythme de vie visant à réduire les consommations énergétiques de leur logement.

Daikin Altherma 4 H est également pilotable à la voix depuis les enceintes connectées Alexa et Google Home.

→ Garantie commerciale jusqu'à 10 ans pièces

À partir de la mise en service et jusqu’à 6 mois après, l’utilisateur final peut, depuis la plateforme Stand by Me, souscrire à une garantie supplémentaire, offrant jusqu’à 10 ans sur pièces.

