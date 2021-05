Homematic IP, le spécialiste allemand des solutions domotiques grand public propose un écosystème complet de technologies pour une maison connectée. Aujourd’hui la marque étend sa gamme et dévoile sa nouvelle serrure connectée HmIP-DLD pour transformer une porte traditionnelle en objet connecté en quelques minutes. Ce produit programmable permettra de plus jamais oublier de fermer son domicile ou d’en donner l’accès même en cas d’absence !

La technologie au service de la sécurité

Grâce à la nouvelle serrure connectée HmIP-DLD il n’est plus nécessaire d’avoir la clé de son domicile dans la poche ou d’être présent pour ouvrir à un visiteur. Terminé le tracas de clé perdue, l’appel au serrurier ou la porte restée ouverte après le départ pour le travail !



Via un smartphone et l’application Homematic IP (pas de frais additionnels), l’utilisateur contrôle l’accès et peut à tout moment verrouiller ou déverrouiller la porte d’entrée, où qu’il soit.



Pour un niveau de sécurité accru, Homematic IP a même mis en place un système de code PIN personnel de protection pour prémunir l’utilisateur de toute activation involontaire depuis l’application.

L’ouverture et la fermeture de la porte est également possible en utilisant la télécommande porte-clés HmIP-KRCK (vendue séparément), chacune ayant un accès individuel et pouvant être supprimée de l’application à tout moment en cas de perte.



Et pour les adeptes de la commande vocale, le produit est compatible avec Amazon Alexa ou Google Assistant pour verrouiller la porte uniquement, ceci afin garantir un maximum de sécurité.

Plusieurs paramètres pour accéder à son domicile

Le mécanisme de serrure HmIP-DLD sait s’adapter à tous les rythmes de vie et à toutes les situations familiales : il est possible de créer jusqu’à 8 autorisations d’accès avec des profils horaires personnels pour chaque mécanisme via l’application.



Grâce aux droits d’accès configurables, les paramètres d’accès sont individualisés ainsi peu importe le jour ou même l’heure, la porte ne s’ouvre que si on le décide. La serrure Homematic IP sera par exemple très utile pour donner un accès ponctuel ou récurrent à une aide-ménagère ou à une aide-soignante ; Les parents apprécieront quant à eux de pouvoir ouvrir la porte à distance pour un enfant rentré plus tôt de l’école.



Les fonctions verrouillage programmés permettent de fermer automatiquement la porte à une heure précise pour une tranquillité d’esprit maximale au moment du coucher par exemple. L’utilisateur peut aussi planifier un verrouillage systématique de la serrure après tout déverrouillage.



Par ailleurs, un mode manuel reste toujours accessible et en cas d’urgence l’utilisateur peut à tout moment, de l’intérieur, tourner la molette pour ouvrir ou verrouiller. De même, l’ouverture de la serrure reste aussi possible depuis l’extérieur avec une clé traditionnelle si on le souhait.



L’utilisateur peut également compléter son installation et combiner plusieurs produits de la marque entre eux pour créer une multitude de scénarios via l’application : désactiver l’alarme ou allumer automatiquement l’éclairage dès l’instant où l’utilisateur déverrouille la serrure par exemple.