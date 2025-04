Hager : l'électricité au service de tous les styles de vie

De l’installation électrique à la domotique : une maison connectée et optimisée

Tableaux électriques, prises, interrupteurs, domotique ou encore bornes de recharge : Hager conçoit des systèmes à la fois esthétiques et fonctionnels, pensés pour simplifier le quotidien. Qu'il s'agisse d'un appartement citadin ou d'une maison de campagne, chaque installation s’adapte aux habitudes de vie et aux exigences techniques des utilisateurs.

Réussir son éclairage : entre confort et efficacité

Un bon éclairage ne se limite pas à un choix de luminaire. Température de couleur, intensité lumineuse, emplacement stratégique des interrupteurs et prises : chaque détail compte. Avec des dispositifs modernes comme les prises commandées, les variateurs ou les détecteurs de présence, il est possible d’optimiser la consommation d’énergie tout en améliorant le confort visuel.

Design et technologie : l’élégance au cœur de la maison

Pour les passionnés de décoration, Hager propose des gammes qui allient style et ingéniosité. La collection gallery offre une infinité de finitions et de couleurs pour s’harmoniser avec tous les intérieurs. Pour une touche vintage, la gamme 1930, inspirée du mouvement Bauhaus, sublime les espaces avec ses lignes arrondies et son esthétique intemporelle.

Hager va encore plus loin avec Manufaktur, un service exclusif permettant de personnaliser interrupteurs et prises : matériaux nobles, finitions raffinées, couleurs sur-mesure… chaque détail devient une signature unique.

Efficacité et praticité : l’électricité au service du confort

Les adeptes de fonctionnalité trouveront leur bonheur avec les gammes essensya et ateha. Essensya, pensée pour une installation intuitive, intègre des ports USB-C directement dans les prises pour simplifier la recharge des appareils électroniques. Ateha, quant à elle, répond aux enjeux de la rénovation en proposant des solutions faciles à poser, sans gros travaux ni poussière.

Une maison plus durable : réduire son empreinte énergétique

Hager s’engage pour un habitat plus sobre et respectueux de l’environnement. La gamme cubyko leaf, fabriquée à partir de plastique recyclé collecté sur les plages, illustre cette volonté d'éco-conception. Côté mobilité électrique, la borne de recharge witty one permet une recharge sécurisée à domicile, tout en s'intégrant harmonieusement à l’environnement.

La maison connectée : vers un quotidien intelligent

Avec gallery bluetooth et l'application Hager Mood, piloter lumières et volets roulants devient un jeu d'enfant. Programmez l'ouverture automatique des volets le matin, tamisez les lumières le soir pour une ambiance cosy, ou gérez vos équipements à distance d'un simple clic. Ces solutions apportent un confort inégalé et optimisent la gestion de l’énergie.

Hager : une électricité au service du bien-être et de l’innovation

Qu’il s’agisse d’esthétique, de performance énergétique ou de connectivité, Hager conçoit des solutions adaptées à tous les styles de vie. Design, innovation et engagement durable s’entrelacent pour faire de chaque logement un espace à la fois fonctionnel, confortable et résolument tourné vers l’avenir.

