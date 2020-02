Spécialiste de l’installation électrique depuis 1955, Hager développe et commercialise des solutions et services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. L’entreprise familiale franco-allemande propose une offre complète depuis la distribution d’énergie électrique jusqu’à la gestion technique des bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.



Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, l’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires commerciaux.

Implantée en Alsace, à Obernai, Hager y héberge également son centre de recherches et d’innovation ainsi que son centre de formation agréé.



Hager en France, ce sont : 10 centres de compétences, 3.450 employés, 5 sites de production (Obernai, Saverne, Bischwiller, Chavanod, Crolles) et 22 équipes commerciales de proximité. Au niveau international, Hager Group emploie 11.400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros (2014). 23 sites de production sont répartis dans le monde approvisionnent plus de 95 pays.