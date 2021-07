Nouvelles collections sol textile aiguilleté by Forbo

Forbo Flooring Systems lance ses nouveaux revêtements de sol textiles aiguilletés, 4 gammes, 2 catégories : 2 gammes fin denier Showtime graphic et Showtime colour : Imprimés et unis ; 2 gammes gros denier Forte et Markant : résistance et performance.

Forbo Flooring Systems vous présente Showtime : un revêtement de sol textile aiguilleté en lés. Il se compose de deux gammes complémentaires : une gamme de textile fin denier uni (Showtime colour) et fin denier imprimé (Showtime graphic). La gamme Showtime graphic se décline en 5 décors graphiques et contemporains et Showtime colour complète l’offre avec 17 coloris unis.

Ces sols aiguilletés exclusifs combinent haute performance, originalité et facilité d'entretien.



Les collections sont conçues pour être combinées les unes avec les autres et offrent la possibilité de créer de magnifiques designs de sol. La construction robuste du textile aiguilleté lui permet d’atteindre l’efficacité acoustique de 20 dB pour une transmission minimale du bruit.

La forte densité des fibres entremêlées forme une structure compacte qui évite l’encrassement ainsi que l’affaissement des fibres. La constitution de ce revêtement de sol le rend également antidérapant, associe une résistance extrême au trafic et donne une signature unique aux lieux de loisirs tels que les hôtels, les résidences étudiantes, les cinémas et les théâtres.

Showtime contient 60 % de matières recyclées et un envers composé de 100 % de matières recyclées pour un impact environnemental réduit, et satisfait aux critères du label GuT.

Forbo Flooring Systems propose également des revêtements de sol textile aiguilleté gros deniers avec ses collections Forte et Markant disponibles en lés offrant une efficacité acoustique jusqu’à 22 dB. Ces deux revêtements de sol proposent des performances de résistance à l’usure approuvée et sont garantis 7 ans. Les collections gros denier Forte et Markant proposent résistance et performance avec des sols respectivement classés U3/U3s et U3 en format lés.



Forte est également disponible en dalles ce qui permet une manipulation et une installation optimisée, ainsi qu’un entretien facilité en pose poissée et lui octroi une efficacité acoustique de 22 dB.

