Forbo Flooring dévoile le lauréat du concours Marmoleum Design Challenge

Ainsi, entre fin février et fin avril, pas moins de 440 participants se sont inscrits, issus de 61 pays ! 6 finalistes (dont un projet français) se sont retrouvés en lice et c’est la proposition « Breathe » du studio de design finlandais Tuominen Patel qui a remporté tous les suffrages. Rappelons que le jury se composait de personnalités issues du monde du design et de l’architecture : Ilse Crawford, Fondatrice de Studioilse ; Christine Vandover, Responsable de la conception chez HOK ; Arianna Lelli Mami & Chiara Di Pinto, Fondatrices de Studiopepe ; Max Fraser, Directeur éditorial de Dezeen et Tamar Gaylord, Senior designer chez Forbo Flooring. Les membres ont statué sur divers critères d’évaluation, tels que l’idée globale, l’esthétique, la fonctionnalité & la praticité, l’originalité, l’incidence positive sur le bien-être des utilisateurs, l’utilisation faite du Marmoleum et l’impact sur l’environnement.

Le gagnant : Breathe de Tuominen Patel

Ce studio de design, basé à Helsinki et fondé en 2005 par Terhi Tuominen et Jitan Patel, travaille sur les intérieurs, le mobilier et les objets.

Pour le Marmoleum Design Challenge, ils ont imaginé un espace de « pause » polyvalent aux tons pastel avec des cloisons configurables pour encourager la connexion et l’engagement social, qu’il s’agisse d’y organiser de petits rassemblements ou des séances de yoga par exemple. « La convivialité favorise le bien-être » confient les concepteurs.

Le projet se caractérise par des formes géométriques distinctives et trois composants principaux : un sol circulaire en Marmoleum, des meubles en Desktop et des cloisons en Bulletin board. Plutôt que de fractionner les espaces, il exploite l’orientation radiale d’une horloge pour fusionner les segments de manière harmonieuse. La configuration circulaire s’inspire de la « nature démocratique du cercle », dans la mesure où tous ses membres seraient dans une position égale face aux autres. « Un cercle signifie complétude et unité, c’est le centre de tout. »

Cette conception modulaire a été imaginée pour prendre en charge une gamme d’activités variées, telles que jouer, apprendre, travailler et se socialiser. La mobilité des cloisons incurvées en Bulletin board, montées sur roulettes, assure une flexibilité et une évolutivité idéales pour adapter l’espace à des besoins d’intimité variés et à des utilisations changeantes.

Enfin, une combinaison harmonieuse des couleurs des revêtements Marmoleum, Desktop et Bulletin board contribue à créer une ambiance résolument apaisante et accueillante.

« Breathe s’est démarqué par son esprit de communauté », confie Max Fraser, directeur éditorial de Dezeen. Et de poursuivre : « Nous avons été attirés par ce concept car il mettait l’accent sur l’élément social du bien-être et l’importance de la convivialité, plutôt que de créer un espace à occupation unique pour se retirer dans l’isolement. »

Soulignons qu’en plus d’un prix de 5 000 £ attribué par Dezeen, les designers de Tuominen Patel verront leur concept réalisé et dévoilé lors d’un événement de lancement au sein du site de production Forbo Flooring d’Assendelft, aux Pays-Bas, spécialisé dans la fabrication du Marmoleum.

* Basé à Londres, avec des bureaux à Hoxton, ainsi qu’à New York et Shanghai.

Photo à la une : Projet Breathe de Tuominen Patel, lauréat du concours Marmoleum Design Challenge.

Pour en savoir plus exit_to_app