Forbo Sarlino célèbre ses 100 ans et inaugure un nouveau showroom au sein de son site Rémois

Ainsi, célébrant un siècle de dynamisme économique local, national et international, Forbo Flooring inaugure aujourd’hui un tout nouveau showroom au sein de ce site rémois emblématique : 460 m2 dédiés à l’intégralité de ses gammes, dont l’agencement a privilégié une orientation environnementale - en écho à son fort engagement en faveur du Développement Durable - et digitale - car son savoir-faire séculaire s’est toujours accompagné d’une parfaite maîtrise des évolutions technologiques -.

Un siècle d’innovations et de succès, d’engagement auprès de ses salariés et de ses clients

Côté appellation, Sarlino créé, en 1924, a fusionné avec l’Union Continentale du Linoléum en 1931, consolidant son positionnement sur le marché, pour devenir Forbo en 1970 puis Forbo Flooring Systems en 2007.

Côté produit, la fabrication du fameux « lino » s’arrête à Reims en 1970 afin de laisser place à celle d’autres revêtements. Citons l’avènement d’une ligne de sols PVC en 1977, complétée en 1999 par la création d’une chambre acoustique qui permet leur certification, puis en 2008 par une ligne d’impression héliogravure garantissant une qualité optimale des décors. L’acquisition de Bonar Floors, en 2009, donne l’opportunité à l’industriel marnais de développer une offre textile via la technologie révolutionnaire de Flotex (80 millions de fibres en polyamide/m2 implantées verticalement par flocage électrostatique dans un dossier en PVC). Son portefeuille de solutions s’enrichit encore en 2013 grâce à la conception de Modul’up, fort d’une mise en œuvre sans colle ni adhésif double face, qui vaut à Forbo Flooring de s’imposer en tant que leader de la pose 100 % libre. Enfin en 2020, le site de Reims accueille la ligne Allura decibel, LVT acoustique design et durable. Précisons que chacune des innovations de Forbo Flooring s’est toujours accompagnée d’une haute implication environnementale (recyclage, matières premières d’origine naturelle, process à empreinte carbone réduite...), comme en témoigne encore aujourd’hui sa signature : « créons un environnement meilleur ».

Le site de Reims, qui fête donc cette année son centenaire, recense plusieurs centaines de salariés sur l’ensemble des métiers, hors commerciaux, (production, maintenance, laboratoire, service client, administratif, marketing, design, R&D). Avec, en point d’orgue, une vive culture d’entreprise qui imprègne chaque collaborateur, source de cohésion et de motivation en interne, moteur de développement à l’externe, de performances et de compétitivité. Catherine Mastio, Directrice des Ressources Humaines, valorise avec fierté l’implication des équipes dans une dynamique d’excellence opérationnelle et d’amélioration continue : « Chaque jour, je mesure à quel point la cohésion de tous nos collaborateurs s’avère essentielle pour que le client soit au cœur de nos actions. » Des employés passés et présents qui sont d’ailleurs chaleureusement remerciés pour leur engament et leur dévouement en conclusion d’une vidéo dédiée au centenaire de Forbo Flooring : Forbo Sarlino : un siècle d’excellence, d’engagement et d’innovation | Forbo Flooring Systems.

Un nouveau showroom rémois à la pointe de la technologie et dédié à la durabilité

Au sein même de son site rémois, Forbo Flooring consacre un espace de 460 m2 à l’ensemble de ses collections, proposant une expérience immersive et interactive aux visiteurs.



Des gammes linoléum (notamment Marmoleum cocoa dont la formulation a pour spécificité d’inclure de la matière recyclée provenant d’écorces de fèves de cacao) aux vinyles hautes performances (comme Allura, en pose poissée, clipsée et désormais libre, ou Modul’up), en passant par les solutions textiles (Flotex en construction next ou encore les dalles tuftées Tessera), chaque produit bénéficie de mises en scènes inspirantes permettant aux architectes d’intérieurs, agenceurs, designers et clients de se rendre parfaitement compte des applications potentielles dans divers environnements.

