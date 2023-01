Nouvelles dalles triangulaires METAL Creative : Modularité et couleurs pour façonner ses projets plafonds à l’infini

Offrir des possibilités illimitées aux architectes et designers tout en simplifiant la mise en œuvre de l’entreprise est depuis toujours le leitmotiv de Knauf Ceiling Solutions. Lancées en janvier, les nouvelles dalles triangulaires METAL Creative ont été conçues dans cet esprit. Leur forme, conjuguée à la nouvelle palette de couleurs tendance Vario Design, permet d’imaginer des plafonds design uniques telles des œuvres d’art.

Ces dalles colorées se modulent laissant une liberté graphique infinie aux prescripteurs qui peuvent créer des motifs 100 % personnalisés à partir de panneaux standardisés. Effet damier, formes géométriques obtenues par des coloris différents, motifs à chevrons, ondulations ou dents de scie aux nuances contrastées..., ces solutions donnent naissance à une gamme ludique qui célèbre l’inventivité. Ingénieuses, elles se combinent également aux dalles métalliques carrées Knauf Ceiling Solutions pour créer des parallélogrammes et multiplier ainsi les visuels originaux.



Facile à installer et à remplacer, les dalles METAL Creative sont gages de flexibilité. Elles permettent au plafond d’évoluer au fil du temps et de s’adapter aux futurs réagencements (un changement de configuration, un nouvel occupant...). Elles sont disponibles en version pleine, microperforée (1,5 mm Ø) ou extra microperforée (0,7 mm Ø) pour répondre aux différents enjeux acoustiques des bureaux, établissements scolaires et de santé, hôtels...



La gamme METAL Creative est certifiée Cradle to Cradle® Argent. Sa Déclaration Environnementale Produit (FDES) a été validée conforme aux exigences de la norme ISO 14025 par l’organisme indépendant IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.).

Exemples de création architecturale

Nouvelles couleurs Vario Design : La nature comme source d’inspiration

En partenariat avec des professionnels du design, Knauf Ceiling Solutions a imaginé une collection de huit teintes inspirées de la nature : Granit, Acier, Marbre vert, Cuivre, Chêne, Laiton, Grès et Béton. Des tonalités « nude » pour une ambiance douce et apaisante, associées à des couleurs plus soutenues pour jouer la carte de l’audace, ou look monochrome assumé pour donner du pep’s à un intérieur.

Bureaux

Crédits photos : © Knauf Ceiling Solutions