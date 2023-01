REP bâtiment : comment être prêt le 1er mai 2023 ?

La filière REP PMCB a bien démarré depuis le 1er janvier 2023. Même si les fabricants et distributeurs de produits et matériaux de construction du bâtiment ne devront payer une éco-contribution qu’à partir du 1er mai 2023, il n’en demeure pas moins que l’adhésion à un éco-organisme est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Parmi la multitude d’informations disponibles, parfois contradictoires, comment faire un choix éclairé d’éco-organisme ?

Contexte de la mise en place de la filière REP PMCB

La mise en place de la filière REP bâtiment découle de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC). La règlementation spécifie que les déchets concernés doivent ainsi être pris en charge dans des points de reprise et triés en vue d’être réutilisés ou recyclés. Pour cela, les entreprises qui fabriquent, distribuent ou importent des produits et des matériaux de construction (metteurs sur le marché, ndlr) sont tenus d’adhérer à l’un des 4 éco-organismes agréés pour la gestion de cette filière, afin de leur déléguer la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets. La reprise gratuite des déchets triés, ainsi que leur traitement, sera rendue possible par le versement d’une éco-contribution que chaque metteur sur le marché devra régler à l’éco-organisme.

Choisir l’éco-organisme adapté à votre modèle d’entreprise

Une fois le contexte posé, vient le choix de l’éco-organisme, qui ne doit pas être seulement motivé par une logique de bas coûts. C’est en tout cas le point de vue défendu par l’éco-organisme Valdelia, qui propose depuis le départ un modèle de filière vertueux tourné vers l’économie circulaire, permettant avant tout de répondre à l’urgence environnementale, et reposant sur un barème d’éco-contribution au prix juste. À noter que Valdelia est le seul éco-organisme à avoir publié un barème d’éco-contribution sur deux ans (2023-2024), donnant à la filière REP Bâtiment une visibilité et les moyens qu’elle mérite, tout en proposant un service à haute valeur ajoutée à ses adhérents.

20 jours pour devenir acteur responsable de la filière

Depuis le 11 janvier, Valdelia organise « le grand speed meeting du bâtiment », prolongé jusqu’au 10 février 2023, face au succès rencontré. Une session de rattrapage pour tous les acteurs du bâtiment qui sont passés à côté du démarrage de la REP Bâtiment, ou qui hésitent encore dans leur choix d’éco-organisme. Sous forme de RDV de 15 minutes, en visio ou par téléphone, et avant même toute adhésion, les metteurs sur le marché intéressés sont invités à rencontrer l’un des experts de l’équipe Valdelia et à poser leurs questions sur le déploiement opérationnel de la filière. Ces moments d’échange ont également une volonté pédagogique pour comprendre le modèle de filière REP proposé par Valdelia.



Pour prendre rendez-vous :

Cliquer sur le bouton "En Savoir Plus".

Choisir la date et l’heure du rendez-vous.

Remplir les informations demandées, puis confirmer l’événement pour que le rendez-vous soit effectif.

En cas de questions préalables ou de questions sur le fonctionnement de la prise de rendez-vous : speedmeetingpmcb@valdelia.org.

