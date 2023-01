1er chantier réalisé en France avec la nouvelle membrane d'étanchéité auto-adhésive « RUBBERGARD™ EPDM SA » d'ELEVATE™

En octobre dernier à l’occasion de BATIMAT, ELEVATE™* dévoilait sa nouvelle génération de membrane d’étanchéité EPDM auto-adhésive : RUBBERGARD™ EPDM SA.

Cette solution innovante, conjuguant les performances de la membrane traditionnelle à la technologie Secure Bond brevetée, regorge d’atouts sur les chantiers : gain de temps multiplié par 2,5 en moyenne, qualité de mise en œuvre, confort de pose, durabilité... Autant d’avantages qui ont séduit la SARL HABIT-TOIT, spécialisée dans les travaux de couverture et de bardage. Son dirigeant Cyril Lebeury travaillait déjà depuis plusieurs années avec les membranes d’étanchéité ELEVATE™ (RUBBERCOVER™ EPDM et RUBBERGARD™ EPDM). Il a testé et approuvé cette nouvelle version auto-adhésive sur le toit de son propre bâtiment de 750 m2 devant accueillir ses bureaux, son atelier et une zone de stockage à Lessay (50), dans le Parc d’activité de Gaslonde. La mise en œuvre des 750 m2 de nappes RUBBERGARD™ EPDM SA a été réalisée le 12 octobre dernier par le dirigeant de la SARL HABIT-TOIT.

S’agissant du premier chantier français avec cette membrane d’étanchéité EPDM auto-adhésive, trois experts techniques ELEVATE™ étaient présents ainsi que trois chez SVET, le distributeur agréé de la marque dans l’Ouest, pour les accompagner à chaque étape. En une seule journée, le bâtiment sur charpente bois était ainsi mis hors d’eau.

"La formation a été effectuée directement sur le chantier. Les experts techniques d'ELEVATE™ ont montré une première fois la nouvelle technique de pose. L'entreprise, connaissant déjà bien les systèmes ELEVATE™, a très vite pris ses marques. Cette solution auto-adhésive ouvre des possibilités pour les couvreurs, qui font face, comme beaucoup, à une pénurie de main d'oeuvre qualifiée. Elle permet de traiter les chantiers plus efficacement tout en garantissant une qualité optimale." Jean-Luc ROUDAUT Responsable Technique et Prescription des membranes ELEVATETM chez Holcim Solutions and Products

Pose simplifiée, confort maximisé

Une fois la membrane de 3 m de large déroulée et placée au bon endroit sur le toit, en suivant le plan de calepinage, il suffisait aux deux couvreurs de décoller le film protecteur et de maroufler la nappe, repositionnable si besoin. Plus d’application de colle même en liaison, plus de temps d’attente entre la couche sur le produit et celle sur le support et plus d’émanations de solvants ! La colle étant directement intégrée à la membrane EPDM, nul besoin de déplacer des seaux d’adhésifs. Un confort supplémentaire pour le professionnel !

Adhérence uniforme et pérenne

L’adhésif Secure Bond est appliqué en usine sur toute la membrane RUBBERGARD™ EPDM SA. Le grammage est identique jusqu’aux extrémités pour une adhérence parfaite. Un gage de sécurité pour l’entreprise et les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, qui ne craignent plus les vents violents. Sur ce chantier, il faisait environ 10°C mais RUBBERGARD™ EPDM SA peut être installée même si les températures sont négatives (jusqu’à -7°C). Un réel avantage pour les professionnels qui souhaitent pouvoir poser toute l’année. Cette membrane, d’1,5mm d’épaisseur, conserve les mêmes performances que la version classique. Grâce à une haute résistance à l’ozone, au rayonnement UV et aux températures extrêmes, elle jouit d'une durée de vie de plus de 50 ans.

"Cette solution nouvelle génération constitue un vrai gain de temps sur chantier. La plupart des projets que nous réalisons sont résidentiels mais nous avons parfois du tertiaire ou des toitures de maisons individuelles de plus de 100 m2. Si nous avons un impératif de temps par exemple, on sait qu'on pourra prescrire les yeux fermés ce produit auto-adhésif. Pour le reste, on poursuivra avec la version EPDM classique d'ELEVATE™. Cela fait 4 ans qu'on installe cette membrane d'étanchéité et nous en sommes plus que satisfaits. Elle est 3 fois plus légère que le bitume, limitant ainsi le pods en charpente. Elle est également plus facile à travailler et plus pérenne." Cyril Lebeury, Dirigeant de la SARL HABIT-TOIT

Crédits photos : © SVET/ELEVATE