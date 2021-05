Les tablettes iOS et Android constituent aujourd’hui des outils indispensables pour près de 90* % des artisans qui déclarent être plus réactifs face aux demandes de leurs clients. En phase avec les nouveaux modes de travail «nomades», TECHNAL dévoile son nouveau «CONFIGURATEUR TECHNAL» dédié à la PERGOLA ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL. Téléchargeable sur Apple Store et Google Play, cet outil intuitif d’aide à la vente facilite le travail quotidien du fabricant-installateur qui réalise un projet 3D de pergola en quelques clics. Il implante la structure sur la photo téléchargée, et y intègre les lames, les stores et les équipements complémentaires. Véritable conseiller, le professionnel accompagne le client à chaque étape et l’aide à se projeter dans son futur environnement. Une fois le projet finalisé, il réalise le pré-devis et lui envoie l’ensemble par mail.