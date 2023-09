A l’occasion de Batimat, Layher, expert en solution d’échafaudage, présentera la sixième version de son logiciel Windec. De la 3D à la connexion smartphone en passant par le cloud, les nouvelles fonctionnalités de Windec3D 6.0 sont variées.

Le salon Batimat approche et son programme, révélé fin mai, se précise.

Après Soprema et Toughbuilt, c’est au tour de Layher de faire le point sur ses solutions en échafaudage. A son stand, la société présentera Windec3D 6.0, nouvelle version du logiciel dédié aux professionnels de l'échafaudage.

Lancé en 1992, Windec était de base un configurateur automatique, comprenant des plans de façades et un calcul des listes de matériels nécessaires sur les chantiers.

De la 3D à la compatibilité smartphone

Après cinq versions, Windec3D 6.0 intègre de nouvelles fonctionnalités gratuites tels qu’un tableur, un lecteur PDF et un logiciel de retouches photo. Sur ce dernier point, le tour de force la version 6.0 est l’environnement graphique 3D, pour une conception d’échafaudages en mode réaliste comme photographique.

« Les professionnels peuvent pivoter et déplacer leurs constructions à la souris et les modifier directement par de simples clics interactifs. Le calcul des Descentes de Charges apparaît dynamiquement sous chaque poteau vertical », développe Layher dans un communiqué. La marque ajoute que « les photos de façades sont retouchées automatiquement pour gommer les effets de la perspective et s’appliquent aux murs, des objets 3D s'intègrent à l’écran, des textures variées colorent les sols, surfaces… »

Autres utilités de Windec3D 6.0, installable sur smartphone par une application dédiée : l’organisation de la réception des échafaudages et son suivi sur carte intéractive. « Sur le chantier, le professionnel peut suivre avec son smartphone les points de contrôles du montage de l’échafaudage, valider sa conformité et établir un procès-verbal de réception, partageable avec son client par mail ou QRCode, et visualisable sur Windec3D 6.0 », abonde Layher.

Compatible avec les logiciels SketchUp, AutoCAD et Revit, Windec3D 6.0 peut accueillir les listes de matériels générées ou modifiées dans les précédents logiciels. Listes elles-mêmes automatiquement intégrées à celles du dépôts du professionnel. Ainsi, ce dernier peut organiser sur l’onglet Gestion des Stocks, les sorties prévues du matériel disponible.

De plus, l’utilisateur peut disposer d’un cloud personnel et sécurisé, afin d’y enregistrer son travail, depuis n’importe quel ordinateur. Le professionnel de l'échafaudage peut également afficher ses constructions 3D grâce à un QR Code.

Retrouvez la société Layher au salon Batimat du 3 au 6 octobre 2022, sur deux stands. D’un côté celui de la société (Stand C056) et celui Formation (Stand B056).

Virginie Kroun

Photo de Une : Layher