En s’implantant en France en 1980, LAYHER, N°1 de l’échafaudage en Europe, a révolutionné la conception de l’échafaudage, le transformant en un instrument de sécurité et de productivité au travers de différentes caractéristiques novatrices :

La galvanisation de tous les éléments acier pour une durée de vie plus longue.

L’introduction de l’aluminium en remplacement de l’acier pour les pièces les plus lourdes.

Le remplacement des planches bois par des planches acier et des planchers préfabriqués mixtes ou métalliques, adaptés à des résistances importantes, pour renforcer la sécurité et effectuer des travaux lourds.

Le choix des clavettes pour les assemblages, en remplacement des boulons, d’où un gain de temps considérable lors du montage et une résistance trois fois supérieure.

Depuis plus de 30 ans, Layher continue de proposer a ses clients des solutions techniques innovantes et des services efficaces.

Layher s’appuie sur son avance technologique pour redessiner le concept de l’échafaudage en France, le transformant en systèmes de plus en plus sécurisés et dotés d’innovations qui simplifient le travail des utilisateurs.

Cette capacité d’innovation permet à Layher d’être présent sur tous les types de chantiers : bâtiment, second-œuvre, monuments historiques, construction et maintenance de sites industriels, chantiers navals, aéronautique, spectacle et évènementiel.

Les matériels Layher sont disponibles à la vente et à la location avec un parc location de + de 38 000 tonnes de matériel.

Layher vous propose, également, une multitude de services, avec entre autres, un Bureau d’Etudes, force d’innovation, qui permet de trouver des solutions techniques pour les chantiers les plus complexes et des logiciels facilitant la gestion au quotidien de vos chantiers.

Layher, c’est aussi un service « clé en main », en région parisienne, grâce à sa filiale de montage Echafaudage Service.



Le savoir-faire de Layher :