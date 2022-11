Nul besoin d'être visible pour être remarquable !

La performance se cache aussi (et surtout) dans les détails : preuve en est avec la nouvelle gamme de blocs-portes Feu EI30 développée par JELD-WEN.

Pour atteindre les exigences de résistance au feu en vigueur dans les bâtiments tout en étant complètement invisibles, les joints intumescents ont été intégrés directement dans le vantail de nos solutions EI30. Chez nous, innovation rime bel et bien avec discrétion !



Véritable innovation sur le marché français des blocs-portes, nos solutions brevetées EI30 sans joints intumescents apparents garantissent aussi bien la fiabilité des performances que la sécurité des occupants. Et quand sobriété et esthétisme sont aussi de la partie, c’est un succès assuré.



Cette innovation, testée suivant la norme européenne EN 1634-1, remplit ses obligations réglementaires tout en étant :

Performante,

Préservée des dégradations,

Inaccessible aux manipulations,

Protégée de l’usure,

Prémunie contre les bactéries.

Qu’en est-il de sa compatibilité avec les matériaux ?

En neuf, les blocs-portes s’adaptent aux huisseries bois et métalliques (Feu ou non). Côté rénovation, ils sont compatibles avec les solutions de réhabilitation JELD-WEN. Sur cloisons supports rigides (béton, blocs, parpaings, briques en terre cuite), sur cloisons flexibles (cloisons sèches) ou avec châssis vitrés attenants : les solutions Feu EI30 conviennent à toutes les typologies de bâtiments.

Une réponse (remarquable) aux enjeux de tous les secteurs

Santé, enseignement, bureaux et administrations, hôtellerie et restauration, habitat collectif… nos vantaux et blocs-portes sont adaptés à tous les segments de marché. Déclinables en 8 solutions, leurs performances permettent de répondre aux exigences de chaque secteur d’activité :

Résistance au feu : tous les blocs-portes Feu Simple Action sont conformes à la réglementation incendie européenne et affichent une performance EI30, soit 30 min de résistance au feu en version avec ou sans serrure DAS Simple Action certifié NF : pour le compartimentage, les circulations horizontales et verticales, la gamme complète de blocs-portes Feu Simple Action de JELD-WEN – conforme à la norme NF S 61-937-2 – permet une parfaite mise en sécurité incendie. Nombreuses performances acoustiques : de 29 dB à 42 dB. Stabilité et isolation thermique pour les portes palières : associées à une performance acoustique de 30 dB à 42 dB. Sécurité à l’effraction : développés pour répondre à toutes les typologies de l’habitat collectif, les blocs-portes paliers anti-effraction Classe 3 ou A2P BP1 (en rénovation) répondent aux différents niveaux de sécurité et de confort recherchés. Protection maximale des tout-petits : la gamme la plus large de blocs-portes destinée aux établissements petite enfance et services pédiatriques avec des joints anti-pince doigts intégrés pour préserver les mains des tout-petits. En version Feu EI30 et acoustique. Résistance et accessibilité des gaines techniques : les nombreuses configurations de façades de Gaines Techniques ont été conçues pour préserver les usagers des risques liés aux installations techniques tout en facilitant l’accès pour les services de maintenance. Le bouclier face aux rayons X : le bloc-porte Anti-Rayons X (doté de plusieurs degrés de protection au choix) préserve les professionnels de l’imagerie comme les patients de tout rayonnement nocif.

Des détails qui méritent d’être relevés

Conception, développement, fabrication… : c’est discret, et français ! Tous les blocs-portes proviennent de nos deux usines françaises. Un détail dont nous sommes fiers chez JELD-WEN.



En plus d’une fabrication Made in France, nous avons pris le parti de conduire nos opérations dans le respect de l’environnement pour être toujours plus performant. Tous nos produits sont classés A+ et produisent de très faibles émissions de C.O.V (Composés Organiques Volatils). Ils répondent parfaitement aux exigences de qualité HQE, LEED, ou BREAM et disposent d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire. Enfin, nous sommes certifiés PEFC grâce à notre politique d’approvisionnement en bois éco-certifié. Ce sont autant d’engagements qui nous tiennent à cœur.



Une variété de finitions sont applicables. Concernant le type d’ouverture et de fermeture, vous avez le choix entre ferme-porte encastré, verrouillage mécanique ou électronique, charnières invisibles, barres anti-panique, crémones pompier, fermetures d’urgence ou encore configurations DAS. Pour donner du style à vos bâtiments, les blocs-portes sont disponibles en finition stratifié, avec ou sans insert (noir ou finition inox), placage essence fine à vernir, moulures ou rainures de décoration, plaque de protection… Osez la personnalisation !



Le petit plus : Grâce à l’absence de joints intumescents apparents sur les montants de porte et sur l’huisserie, les solutions Feu EI30 sont simples à mettre en œuvre et pratiques lorsqu’il faut appliquer la peinture après l’installation. Quant au vantail, il est facilement réajustable.



Vous l’aurez compris, JELD-WEN ne cesse d’innover ! Après la transparence, nous avons misé sur la discrétion. Être remarquable sans être remarqué ? C’est possible et c’est prouvé avec nos solutions Feu EI30.

Pour en savoir plus exit_to_app