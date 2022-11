Une fabrique de biscuits entre design et artisanat, avec HIMACS au premier plan

En collaboration avec le studio de design intérieur Kletz, la célèbre marque Aerts Speculaas a rénové son magasin de Lokeren, en Belgique. Le résultat final est un espace lumineux avec un air de Méditerranée qui préserve l'essence originale de cette entreprise familiale, qui existe depuis 1913.

"Personne n'a dit que la modernité était incompatible avec la tradition", telle était la devise d'Aerts Speculaas, et les concepteurs de Kletz Studio ont relevé le défi d’entreprendre une métamorphose qui préserverait l’histoire et l’identité de l’entreprise.



Les architectes d'intérieur en charge de tous les aspects du projet, de la conception initiale à la livraison finale, se sont attachés à "démontrer la force de la combinaison d'un design attrayant avec des matériaux appropriés, pour obtenir un espace à la fois moderne et traditionnel". Cet hommage au patrimoine de la maison et à sa culture, se reflète dans le lumineux comptoir, construit en HIMACS, qui prend la forme d'un spéculoos belge, un biscuit traditionnellement servi à Noël.



Pour magnifier la luminosité et l'espace, Kletz a utilisé HIMACS Alpine White, dont l'élégance et la pureté donnent au comptoir la place qu'il mérite. "Le design du comptoir se caractérise par des angles arrondis et des parois parfaitement lisses, et l'utilisation de la pierre acrylique HIMACS contribue à créer une atmosphère douce et apaisante", expliquent les concepteurs.

Pendant la rénovation, la priorité était de s'assurer que la vitrine centrale mettrait en valeur les produits d'Aerts Speculaas, tout en assurant l'hygiène dans la zone environnante, qualités pour lesquelles HIMACS est la solution idéale, grâce à sa surface uniforme, non-poreuse et résistante à la saleté, aux germes et aux rayures.



Les concepteurs voulaient renforcer la sensation d'espace et attirer l'attention sur les produits, afin de séduire les consommateurs : le minimalisme du magasin et l'utilisation intensive de la couleur blanche font contrepoids aux étagères de style industriel, dans un mélange parfait entre classique et contemporain.



Cette combinaison, entre stratégie commerciale et design, s'étend à la tablette autour du comptoir, conçu en Sky Blue, de la collection HIMACS Solids, dont la forme fluide épouse parfaitement la forme du comptoir. Cette caractéristique est pratique pour les clients tout en assurant une hygiène et une esthétique, durable et facile à entretenir.



En outre, l'utilisation de cette teinte azur contribue à l'objectif initial de coordonner un style moderne et méditerranéen avec le caractère traditionnel et coloré des carreaux de sol, qui rappellent les premiers jours de l’entreprise familiale.

Aerts Speculaas est présent en Belgique depuis 1913. L'entreprise a débuté comme boulangerie familiale à Sombeke, dans la partie flamande du pays. Peu à peu, l'entreprise s'est spécialisée dans la production à petite échelle de spéculoos, un biscuit de Noël traditionnel, qui est devenu depuis son produit phare.

Crédits Photos : © Kletz Studio

