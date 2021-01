Chaque année, la digitalisation du bâtiment prend davantage d’ampleur et le secteur voit apparaître pléthore de nouveaux outils innovants. Parmi eux, Obat : un logiciel de facturation entièrement dédié aux artisans du BTP. Moderne et intuitif, cet outil de gestion en ligne a un seul objectif : simplifier la vie des professionnels du bâtiment en facilitant l’exécution des tâches administratives.

Un outil de facturation moderne et évolutif sur le marché du BTP

Les professionnels du BTP ont aujourd’hui à leur disposition de plus en plus d’outils numériques cherchant à leur faire gagner du temps et à accroître la rentabilité de leur société.



Dans le paysage de la facturation et de la gestion administrative, un nouvel acteur se dessine depuis 2019 : Obat. Ce logiciel de devis et facture, destiné aux artisans indépendants, aux TPE et PME du bâtiment, vise à accompagner ces derniers dans le pilotage de leur entreprise.



D’après ses fondateurs, la création d’Obat est partie d’un constat : “ l'absence d'un outil digital moderne, simple à prendre en main et répondant à tous les besoins quotidiens des artisans du bâtiment français. ”



C’est ainsi qu’est né ce logiciel SaaS, 100 % en ligne, à la fois simple d'utilisation et très complet. En permettant aux professionnels de gagner du temps sur des tâches redondantes et chronophages, le but d’Obat est qu’ils puissent se concentrer sur ce qui fait le cœur de leur métier : les chantiers et la relation client.

Des fonctionnalités spécialisées pour une gestion bâtiment simplifiée

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Obat a l’avantage de pouvoir s’utiliser partout, que ce soit chez soi ou en déplacement. Entièrement dédié au domaine de la construction, l’outil s’adapte à tous les corps d’état : plomberie, maçonnerie, charpente, électricité, peinture, plâtrerie, menuiserie...



Le logiciel propose ainsi un grand nombre de fonctionnalités afin d’aider les artisans à développer leur activité, dont par exemple :

le chiffrage rapide de devis et la création/duplication de facture ;

le suivi de chantier, des clients et du planning d’équipe ;

le calcul automatique des marges et des prix de vente ;

le remplissage automatique des attestations de TVA ;

l’intégration de la bibliothèque d’ouvrage Batichiffrage ;

la signature électronique et la relance en cas impayés ;

l’exportation de documents au format comptable ;

assistance gratuite et illimitée par tchat, téléphone et email ;

centralisation de documents sur des serveurs sécurisés en France.

En outre, le logiciel comporte un outil de personnalisation graphique permettant de gérer l’aspect visuel des devis et des factures, de l’entête aux couleurs en passant par la la mise en page. L’idée est d’en faire un outil tout-en-un et évolutif, en fonction des suggestions et des requêtes de ses clients.



Enfin, notons qu’Obat se distingue par des tarifs attractifs, à la portée de toutes les bourses. Avec un abonnement commençant à partir de 19€/mois, tous les entrepreneurs, débutants ou avertis, peuvent aisément accéder à l’application. Et pour prendre le temps de se familiariser avec les fonctionnalités, Obat offre un mois d’essai gratuit à tout nouvel utilisateur !



Les géants français de la facturation sont-ils sur le point d’être détrônés ?

