Créée en 1987, TEKSIAL accompagne activement les professionnels du bâtiment, entreprises, collectivités et particuliers dans leurs projets de rénovation et d’efficacité énergétique.

PROFESSIONNELS DE LA RÉNOVATION :

TEKSIAL propose un accompagnement clé en main aux professionnels du bâtiment pour les aider à constituer et valoriser simplement leurs dossiers de demande de primes énergétiques prime énergie, MaPrimeRénov’, permettant ainsi un gain de temps et une meilleure compétitivité sur le marché.

ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS :

TEKSIAL, acteur majeur dans le conseil en efficacité énergétique, met ses compétences et expertises à la disposition des entreprises industrielles, du secteur tertiaire et des collectivités afin de concilier performance et durabilité.