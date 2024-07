Baisse d’activité pour les artisans en été : quelles opportunités en tirer ?

Faites le point sur l’année qui vient de passer

Le calme et la tranquillité de l’été sont une occasion de faire le point sur l’année écoulée, et se repencher sur les projets réalisés dans l’année, analyser les réussites ou les échecs et en tirer des enseignements.

Pour ce faire, nous vous proposons des pistes de réflexion à travers une liste de questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir :

Quels ont été les projets qui ont été des succès cette année ? Quels sont les projets que nous aurions pu faire autrement ? Quelle est la proportion de clients satisfaits de leur travaux ? Quels sont les clients qui n’ont pas été satisfaits et pourquoi ? Mes employés ont-ils évolué dans un cadre de travail serein ? La charge de travail a-t-elle bien été repartie ? Quelles sont les choses que je souhaite mettre en place l’an prochain pour mes employés, pour mes chantiers ?

Prenez le temps de réfléchir à toutes ces questions et de dresser le bilan, cela vous aidera à identifier clairement les objectifs et les plans d’action à mettre en place pour l’année à venir.

Prenez le temps de faire ce que vous n’avez pas le temps de faire le reste de l’année

Les mois de juillet et août, c’est le moment de faire tout ce que vous avez remis à plus tard tout au long de l’année ! Pour les professionnels du bâtiment, l’année est principalement rythmée par les chantiers, et certains sujets peuvent être plus facilement mis de côté. L’été représente donc une véritable opportunité pour vous mettre à jour sur tout ce qui n’a pas pu être traité dans l’année. Par exemple, vous pouvez travailler vos supports de communication, développer vos réseaux sociaux en mettant en lumière toutes vos réalisations, mettre à jour votre site web ou vos différentes plaquettes.

C’est également le moment de faire le point sur vos prospects et les recontacter pour nouer contact pour de futurs projets. Autant de petites réalisations qui vous permettront de commencer la nouvelle année de bon pied.

Profitez de l’été pour recruter

Si vous êtes en recherche de nouveaux talents dans votre entreprise, l’été peut être un moment propice aux recrutements. En effet, de nombreuses personnes en recherche d’emploi peuvent être disponibles dès septembre, ce qui vous permettra de commencer votre année avec une équipe au complet.

Et si vous cherchez des alternants, il n’est pas trop tard ! De nombreux étudiants sont encore en recherche d’un employeur pour la rentrée de septembre. Alors prenez le temps de rédiger vos annonces, de les diffuser, de faire passer des entretiens, pour être prêt pour la reprise d’activité à la rentrée !

Maximiser vos opportunités en obtenant le Label RGE

L’été est également le moment d’identifier les nouvelles opportunités pour développer votre activité. Vous pouvez par exemple envisager de monter en compétences, et vous former pour obtenir le Label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Ce label, instauré par les pouvoirs publics, vise à promouvoir les compétences des artisans dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Selon une étude de la CAPEB, les entreprises RGE constatent une augmentation moyenne de leur chiffre d'affaires de 15% après obtention de la certification, grâce à l’accès à de nouveaux marchés et à l’augmentation de la demande pour les travaux de rénovation énergétique.

Alors renseignez-vous, et n’hésitez pas à vous lancer.

Avec ces quelques clés, vous avez de quoi occuper votre été et préparer au mieux la rentrée et le regain d’activité à prévoir !

