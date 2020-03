C’est une véritable petite révolution dans le traitement des eaux noires qui a commencé dans l’Éco-Quartier de Noorderhoek. En effet, les solutions d’évacuation et de collecte Evac y ont été mises à profit pour implanter une solution globale et innovante qui permet de collecter et de traiter ces eaux à des fins de production et d’économie d’énergie.