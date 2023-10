Opter pour un assureur qui vous apporte une expertise technique en construction, ça fait toute la différence !

Dans le cadre de la série de vidéos lancée par SMABTP sur des thèmes essentiels comme l’innovation, l’accompagnement ou encore la protection, cette nouvelle vidéo fait le point sur la manière dont un assureur construction peut accompagner ses assurés en matière d’expertise technique.

Créé il y a plus de 40 ans par SMABTP, le pôle d’expertise SOCABAT, unique en assurance construction, est composé d’environ 100 ingénieurs, architectes et techniciens. Sa mission principale est le conseil et l’assistance pour l’assurance du BTP et bien sûr pour les sociétaires de SMABTP.

Ce pôle a tout son intérêt dans le secteur de la construction qui connait de nombreuses réglementations et directives en matière de sécurité et de prévention et des normes techniques de plus en plus complexes. En effet, l’ensemble de ces normes et réglementations ayant un impact important sur l’assurance, elles exigent d’être suivies, analysées et partagées. C’est l’une des nombreuses missions de SOCABAT.

Ainsi, via ce réseau d’experts, SMABTP apporte à ses sociétaires un service plus performant et plus expert.

Alors, pour un professionnel de la construction, avoir un assureur expert à ses côtés est indispensable !

