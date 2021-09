Pass de Pass Sanitaire pour le Showroom / Salon Digital PRESTO® !

Le Groupe PRESTO expose ses 3 marques PRESTO® (robinetterie de collectivités), SANIFIRST® (robinetterie des établissements de soins et EHPADs), et FIRST LABO® (robinetterie de laboratoires) ! Plus qu’un Showroom, c’est un véritable salon professionnel privatisé que propose PRESTO en mode 100% digital. Une visite interactive, à travers dix environnements, où les principales solutions sont mises en situation et cliquables.

Officiellement lancé le mercredi 8 septembre 2021, vous avez accès dès aujourd’hui à un lien personnel afin de visiter nos installations virtuelles en avant-première :



prestodatashare.com/showroom/ Votre Login : VIP Votre Mot de passe : VIP!17



Le Showroom virtuel sera accessible directement depuis notre nouveau site Internet : www.presto.fr et depuis notre centre de téléchargement (10 ans cette année) : www.prestodatashare.com



Afin d’humaniser la visite, ce sont les expertes produits elles-mêmes qui, à travers des vidéos, présentent les principaux points d’attention des gammes et technologies. Chaque produit est expliqué, détaillé et animé afin d’en comprendre les avantages et caractéristiques phares.



Déplacez-vous directement dans le hall en cliquant sur les HotSpots placés devant les différents environnements (Education, EHPAD, Bureaux & Commerces, Camping, Grande Cuisine, Hôtellerie & Restaurants, Laboratoires, Sécurité Renforcée, Sport & Loisirs) ou devant les espaces « Corporate » où vous retrouverez même le fameux pick-up, hommage aux frères André et Lucien Patient, fondateurs de la société, et des informations sur l’histoire de la quasi-centenaire maison PRESTO.



Chaque élément interactif est indiqué par un picto et contient des liens vers des contenus complémentaires tels que pages produits sur notre site, ou téléchargement libre de toutes nos documentations et ressources en ligne. Un menu à gauche permet de choisir directement un environnement de prédilection (navigation directe). Les contenus ont été créés spécialement pour cet outil ; un projet 100% collaboratif de l’équipe Marketing de PRESTO (tournage, animation, montage, etc). Bonne visite VIP !... Pour en savoir plus exit_to_app