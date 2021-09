Solipac renforce sa démarche RSE et obtient avec succès la certification ISO 26000

Dans le cadre de sa démarche RSE, Solipac, distributeur officiel des solutions de climatisation & chauffage de la marque Hitachi, a obtenu avec succès la certification ISO 26000. Cette dernière atteste de la démarche volontaire et ambitieuse de l’entreprise en matière de développement durable.

Les fondations du projet

Contribuer à un monde plus respectueux de l’homme et de l’environnement en proposant des solutions énergétiques, voilà le point de départ qui lance la démarche RSE de Solipac. Acteur engagé de par ses convictions mais également son cœur d’activité, le groupe continue d’initier une vraie gouvernance RSE, avec des enjeux stratégiques identifiés et une ligne de conduite déterminée.

Pour obtenir la certification ISO 26 000, Solipac a dû se conformer et se structurer davantage autour de la norme, qui comprend 7 thématiques différentes (droits humains, environnement, relations / conditions de travail...).

Andréa Diaz-Gonzalez, Directrice Générale et Coordinatrice Globale, précise : « Cette démarche vertueuse et progressiste reprend les convictions et les valeurs qui ont été les éléments fondateurs de la réussite de l’entreprise. Notre démarche RSE trouve ses racines dans nos valeurs, elle fait partie intégrante de notre ADN, elle est un gage de performance globale. »

Une gouvernance collaborative

Pour répondre aux forts enjeux et renforcer ses actions, le groupe a mis l’humain au centre d’un moteur économique, favorisé le développement des compétences, privilégié les circuits courts, développé des partenariats de proximité... Avec pour objectif de pérenniser le groupe et d’impliquer davantage les salariés dans cette démarche. Le groupe a d’ailleurs créé un comité stratégique pour décider de la marche à suivre en tenant compte des besoins de la communauté. Solipac repose ainsi sur une gouvernance circulaire et un management participatif et collaboratif : travailler en prenant en compte les pensées et appréciations de chacun.



Pour continuer à enrichir le bien-être des salariés, l’entreprise a recruté des « Ambassadeurs Happiness» qui sont à l’initiative de tous les événements permettant de renforcer les liens entre collaborateurs. C’est de cette manière que Solipac crée un environnement sain et stimulant pour que la créativité, la productivité et l’innovation de chacun soient exprimés librement.

Minimiser son impact sur l’environnement

Offrir un accès à l’énergie en proposant des solutions en faveur de la transition énergétique, c’est une des volontés fortes du groupe. L’entreprise mise sur un service optimal pour permettre de répondre aux besoins des clients finaux de plus en plus engagés et impliqués.



En interne, l’entreprise a également initié plusieurs actions qui visent à prévenir et limiter l’impact généré par ses activités. Une partie des voitures de fonctions de Solipac sont hybrides et rechargeables. L’objectif à moyen et long terme sera de pérenniser leur utilisation au sein de l’entreprise et proposer à la clientèle des bornes rechargeables au sein des agences.



Solipac a fait aussi le choix de développer une plateforme centrale de gestion des stocks « PHÉNICE », afin de centraliser le stock et éviter les transports inter-agences. En parallèle, l’entreprise s’est impliquée dans le traitement des déchets et le recyclage des matériaux, avec pour objectif de diminuer son impact environnemental.

Contribuer aux enjeux du développement durable

Par le biais des différentes actions menées, l’objectif est clair : faire de la RSE son axe stratégique majeur en impliquant toutes ses parties prenantes. Pour ce faire, l’entreprise met en place une campagne de sensibilisation de tous les acteurs via des actions concrètes en passant par des formations, activités diverses, réunions de sensibilisation, vidéos ou encore articles notamment dans sa gazette interne.



Depuis sa création en 2007, l’entreprise Solipac s’est développée remarquablement. Elle compte aujourd’hui 190 collaborateurs, répartis sur 12 agences en Occitanie (Perpignan, Montpellier, Toulouse, L’Union, Alès, Millau, Rodez, Narbonne, Nîmes, Albi) et sur le Grand Lyon (Chassieu et Irigny). A l’avenir, Solipac prévoit un nombre de recrutements significatif, en proposant des emplois durables et non délocalisables, visant l’épanouissement professionnel de chacun des salariés.



Retrouvez ci-dessous la première vidéo d’une longue série d’actions sur l’engagement RSE de Solipac.

Pour en savoir plus exit_to_app