Imaginé par l’agence CHARLES-HENRI TACHON ARCHITECTURE & PAYSAGE, l’ouvrage « Trait d’Union » induit un nouveau mouvement, celui d’un Paris allant à la rencontre des communes voisines de Vanves et Malakoff.

L’enjeu pour la maîtrise d’oeuvre était de valoriser toutes les orientations de ce programme composé d’une résidence sociale de 86 logements pour jeunes actifs, d’une plateforme pédagogique et de formation, et d’un centre de distribution des Restos du Coeur. Un parti pris qui se lit à travers :

les façades conçues à l’identique pour une esthétique cohérente et une ouverture sur les différents paysages urbains ,

, la forme singulière en losange du bâtiment, implanté sur une petite parcelle triangulaire.

Situé entre les voies ferrées, les contre-allées du boulevard périphérique et la rue passante Bartet, le bâtiment requérait un traitement spécifique de l’acoustique. Un critère de confort essentiel pour la maîtrise d’ouvrage Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP).

L’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL SAS LAUMOND a travaillé en étroite collaboration avec l’architecte pour concevoir des menuiseries en aluminium sur-mesure.

1 800 m² de châssis fixes et ouvrants SOLEAL 65, et 20 m² de portes SOLEAL 65 ont été fabriqués et mis en oeuvre.

Après avoir mené des études techniques puis homologué les essais acoustiques et d’étanchéité, l’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL SAS LAUMOND a réalisé un prototype in-situ.

Celui-ci a permis à la maîtrise d’oeuvre de valider les dimensions, performances, couleurs…

Remparts efficaces contre les nuisances sonores en milieu urbain, les fenêtres SOLEAL 65 atteignent 42 dB d’affaiblissement acoustique sur la façade Ouest côté SNCF.



Elle est la plus exposée et accueille les circulations de la résidence. La teinte anodisée OR (AC3.200) des menuiseries a été sélectionnée par l’architecte. Elle confère de l’éclat à l’enveloppe et illumine cet environnement urbain où le gris domine.

UN CHANTIER TECHNIQUE

Au-delà de l’acoustique, le module 65 des menuiseries SOLEAL renforce les performances thermiques du bâtiment. Un gage de bien-être pour les habitants, les employés et les différents publics présents ponctuellement. Pour le centre de formation au premier étage, une solution technique a également été développée afin d’assurer la sécurité incendie de cet Établissement Recevant du Public.

L’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL SAS LAUMOND a créé un système spécifique pour recevoir les plaques de plâtre coupe-feu en partie supérieure et garantir ainsi la gestion du C+D. L’ensemble menuiserie/imposte ralentira la propagation d’éventuelles flammes aux étages abritant les logements.

L’emprise au sol de la parcelle étant faible, l’accès au chantier rimait avec complexité. Pour répondre à ce paramètre, l’entreprise a préfabriqué en atelier et livré l’ensemble des menuiseries montées avec les précadres, les brise-soleil et les habillages.

UNE ÉCRITURE AUDACIEUSE

La trame du bâtiment est identique quelle que soit la façade, offrant une uniformité à l’édifice. Chaque module alterne deux ouvrants à la française SOLEAL 65 (L. 1,8 x h. 2,2 m) et un châssis fixe SOLEAL 65 en verre émaillé (L. 2,5 x h. 2,3 m). Ce fixe est légèrement incliné à l’intérieur (3°) alors que le garde-corps en verre trempé percé penche vers l’extérieur (3°). Des orientations opposées qui jouent avec les rayons du soleil.

Ces reflets changeants se poursuivent sur les profilés en aluminium des menuiseries TECHNAL et les poteaux métalliques qui marquent la séparation entre les ouvrants et le fixe.

L’enveloppe scintille, se transforme au fil de la journée ou de la météo, crée des effets de lumière… La teinte « dorée » des châssis et du poteau métallique apporte du contraste à la grille régulière du béton bleu.



L’architecte a fait le choix d’intégrer des ouvrants cachés. Les masses d’aluminium s’effacent au profit de lignes plus épurées et d’un clair de vitrage maximisé. Les occupants bénéficient d’une lumière naturelle généreuse et de vues dégagées vers l’extérieur. Ces larges ouvertures établissent également une relation privilégiée avec les constructions de l’autre côté du boulevard périphérique.

CRÉDIT PHOTOS TECHNAL - PHOTOGRAPHE BENJAMIN SCHMUCK

AGENCE CHARLES-HENRI TACHON ARCHITECTURE & PAYSAGE