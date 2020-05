Et si on profitait de la période de confinement pour réviser des basiques ou se former sur des nouvelles techniques ? Telle est la promesse que Placo®, référent du confort intérieur, et ISOVER, expert français de l’isolation, prennent le parti de porter durant la crise sanitaire actuelle. Ils proposent ainsi aux artisans installateurs et prescripteurs de les accompagner pour enrichir leurs connaissances et monter en compétences sur des thématiques liées à leurs métiers. Une série de modules d’e-learning et de webinars en live leur seront mis à disposition gratuitement à partir du 28 avril prochain. Isolation thermique et acoustique, mise en œuvre dans les règles de l’art, application des réglementations en vigueur..., autant de sujets d’expertise qui n’auront plus de secret pour les plus studieux !

Un catalogue de modules d’e-learning... Jusqu’à fin juillet 2020, les professionnels pourront bénéficier d’un accès libre à des modules d’e-learning via le campus digital https://enligne.seformeravecsaint-gobain.com/. Les sujets sont articulés autour de demandes régulières remontant du terrain et de l’assistance technique : cloisons distributives, plafonds non démontables, acoustique en maison individuelle, fondamentaux de l’assurance construction... Les modules, d’une durée de 20 à 40 minutes, s’appuient sur des vidéos, des commentaires audio ou encore des diapositives. À l’issue de la formation, les utilisateurs peuvent tester leurs connaissances grâce à un quizz. L’interactivité restant essentielle, il est possible de participer à un forum de discussion en lien avec le module e-learning pour échanger entre pairs ou avec un formateur expert. ...et un programme de webinars en live Les entreprises et prescripteurs peuvent participer à des webinars portant par exemple sur la correction acoustique, l’aménagement des combles perdus ou les cloisons grandes hauteurs. Programmés dès le 28 avril prochain, ces évènements en ligne, d’environ une heure, seront rythmés par un tchat de questions/réponses. Pouvant accueillir jusqu’à 500 participants, ils seront animés par des experts ou des formateurs des centres de formation Placo® et ISOVER. L’inscription est simple, il suffit de se connecter à la plateforme. Ces webinars seront également accessibles en replay pour ceux n’étant pas disponibles aux rendez-vous en direct. Les programmes ainsi que toutes les informations pratiques seront communiqués via les comptes LinkedIn Placo® et ISOVER France. Répondant aux besoins des entreprises du bâtiment en cette période de confinement, cette démarche illustre la volonté des deux marques de faciliter le quotidien des professionnels. Elle s’inscrit dans la continuité de l’offre de l’organisme de formation Placo® et ISOVER. Chaque année, il forme, à travers tout le territoire, plus de 1500 professionnels (clients, entreprises et négoces), dans les domaines de l’aménagement intérieur et de l’isolation. Toutes ces formations sont certifiées CERTIBAT (QUALIBAT) et éligibles sous certaines conditions aux prises en charge par les OPCO. Pour en savoir plus exit_to_app