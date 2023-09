Chez Isover et Placo® nous imaginons et concevons des solutions innovantes pour répondre aux besoins et aux problématiques de vos chantiers.



Placo® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l’habitat durable. Pionnier de la plaque de plâtre, Placo® cultive sans cesse l’innovation et la performance en concevant des solutions pratiques et adaptables à tous types de chantiers : en neuf comme en rénovation, dans le non résidentiel et l’habitat individuel et collectif. Placo® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages et contraintes de ses utilisateurs.



Isover est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Isover porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés, et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être, et d’efficacité thermique et acoustique de ses clients. Isover conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.